TODOMODA lança coleção exclusiva inspirada na novela “A Infância de Romeu e Julieta”

A marca argentina de acessórios traz produtos coloridos e divertidos para os fãs da trama do SBT e Prime Video

A novela “A Infância de Romeu e Julieta”, que é exibida de segunda a sexta, às 20h45 na TV e disponível no streaming, ganhou uma coleção de acessórios exclusiva da TODOMODA, a marca argentina mais amada das Américas. A parceria de sucesso começou com o pé direito. A coleção foi lançada no dia 23 de outubro em suas 10 lojas físicas em São Paulo e no e-commerce da marca.

Dentro do mix de produtos apresentados, os fãs da novela poderão encontrar bijous, bolsas, mochilas, acessórios de cabelo e muitos acessórios supercoloridos para deixar o look ainda mais divertido. A coleção traz referências aos personagens e cenários da novela, que é uma adaptação moderna e divertida do clássico de Shakespeare, ambientada em uma escola.

Julieta, a protagonista da novela, utiliza colar exclusivo produzido pela TODOMODA. O lançamento da coleção da novela “A Infância de Romeu e Julieta” está sendo absoluto sucesso. Uma encantadora comunicação foi implementada em suas lojas, com cartazes, banners e displays que remetem à novela.

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Todomoda, posso afirmar que o resultado da linda coleção nas lojas é um trabalho em equipe bem sucedido, que foi possível pela reciprocidade na união de forças. O reconhecimento do público é excelente. Ainda serão lançados novos produtos. Nossos fãs podem aguardar!”, declara Luis Fernando Lopes, executivo de licenciamento do SBT.

Aterrissada no Brasil em 2019, a TODOMODA chega com o objetivo de construir também no país, a sua liderança no segmento, que é mais do que comprovada na maioria dos países da América Latina onde, em muitos deles, é considerada como uma “LoveBrand”.

“O DNA da novela combina perfeitamente com a TODOMODA. Nosso intuito é trazer conexão com o público, falando de amizade, respeito, ludicidade e alegria através de produtos feitos de forma responsável”, comenta Patricia Sá, gestora da marca TODOMODA.

Muito além de cores e alegria, a TODOMODA possui o intuito de promover uma experiência simples e descomplicada nos seus canais de contato com os consumidores e comunidade de fãs. Desde as redes sociais até as lojas físicas, cada pessoa recebe um atendimento personalizado de acordo com sua necessidade e estilo.

A coleção da novela “A Infância de Romeu e Julieta” já está disponível nas lojas físicas e no e-commerce da

TODOMODA. Não perca essa oportunidade de levar para casa um pedacinho dessa história de amor e aventura.