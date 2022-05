“Todas as situações são chaves para libertação”, afirma Fernando Scherer, o Xuxa, em novo livro

O ex-atleta é um dos autores da obra, que foi idealizada pela jornalista Paula Aliende

A jornada de autoconhecimento e bem-estar pode ser um tanto quanto exaustiva quando não se sabe para onde seguir ou por onde começar. O livro “Bem viva de corpo e alma” será lançado com o objetivo de mostrar experiências de outras pessoas na área, ajudando assim quem estiver lendo. Um dos autores é o famoso ex-atleta olímpico de natação, Fernando Scherer, o Xuxa.

Tudo começou em 2007, quando Xuxa se aposentou da Natação, o que o fez se sentir sem rumo. Desde então ele mergulhou em uma jornada de autoconhecimento



A obra será lançada na próxima terça-feira, dia 10, pela editora Literare Books International, contando com 29 capítulos escritos por médicos, terapeutas, consultores e coaches, entre eles o Xuxa. O ex-atleta escreveu o texto “Nada como antes”, em que fala sobre a vida de autoconhecimento como atleta, a migração de carreira como palestrante e terapeuta holístico, facilitador de meditação e outras terapias integrativas.

Xuxa estudou neurociência, terapia holística, auto-hipnose, física quântica e outros meios de lidar consigo mesmo



“Todas as situações são chaves para a nossa libertação. Para tudo há um ‘pra quê’, ainda que a gente não saiba o ‘porquê’. Quando nos desapegamos do julgamento e da crítica, exercemos a sabedoria da não resistência — como a borboleta, que, no vendaval, abre as asas para que o vento não as quebre – e fluímos com a inteligência universal”, afirma Xuxa no início de seu capítulo.

Paula Aliende também é atriz, apresentadora e pós- graduada em Bases de Saúde Integrativa e Bem-Estar, Numeróloga e Idealizadora do projeto Bem Viva de Corpo e Alma®️



Esse livro foi pensado pela jornalista e terapeuta integrativa Paula Aliende, com curadoria e coordenação da mentora Claudia Cardillo. Os autores falarão sobre superações, inspirações e motivações, trazendo a grande experiência acumulada ao longo dos anos. A obra será lançada, às 18h, no Learning Village, em São Paulo-SP.

Serviço:

Lançamento Presencial livro Bem Viva de Corpo e Alma

Data: 10 de maio – 3ª feira

Horário: das 18h00 às 21h30

Local: Learning Village

Rua Harmonia, 1250 – Vila Madalena, São Paulo – SP, 05435-001