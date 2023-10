Toalhas Atlântica inova com toalha natural: 55% menos água no processo de produção

A Toalha Natural é o novo lançamento sustentável da Toalhas Atlântica, economizando água e químicos

A Toalha Natural da Toalhas Atlântica está mudando o cenário das toalhas de banho tradicionais. Este novo produto, que está conquistando corações e mentes com sua abordagem sustentável, reduz o uso de água no processo de produção em impressionantes 55%. Isso não apenas poupa recursos naturais valiosos, mas também proporciona uma experiência única para os consumidores.

Toalhas Atlântica lança Toalha Natural com 55% menos uso de água

O segredo por trás da Toalha Natural reside na sua fabricação cuidadosa. Feita com algodão proveniente de iniciativas como a Better Cotton Initiative e o Algodão Brasileiro Sustentável, ela promove o plantio responsável e ecologicamente correto. Além disso, o processo de beneficiamento é notavelmente diferente do das toalhas tradicionais.

Toalha Natural está transformando a indústria têxtil com práticas eco-friendly.

Larissa Hort, a estilista por trás dessa inovação, compartilhou os detalhes: “O processo de fiação e tecelagem é o mesmo para todos os itens, mas a Toalha Natural recebe apenas uma lavagem e amaciamento com produtos naturais, como nosso amaciante à base de arroz. Isso mantém a cor natural do algodão, resultando em toalhas únicas que podem variar em cor, dependendo do local de plantio, época do ano e safra.”

Além de seu compromisso com a sustentabilidade, a Toalhas Atlântica também se esforça para minimizar o desperdício, reutilizando ao máximo sua matéria-prima e criando peças diferenciadas. O lançamento da Toalha Natural é uma extensão do compromisso da empresa com o meio ambiente e está disponível para atender a uma ampla gama de consumidores, desde aqueles que buscam produtos sustentáveis até grandes lojistas que desejam apostar em novidades no segmento.