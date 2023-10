Tirullipa encanta crianças e adultos com espetáculo tecnológico no Dia das Crianças

Circo do Tirú reúne mais de 65 mil espectadores em São Paulo e apresenta Abracadabra em três sessões no feriado

No feriado do Dia das Crianças, o Circo do Tirú, montado por Tirullipa no Anhembi, em São Paulo, apresentou um espetáculo que reuniu inovação e tradição para encantar crianças e adultos. Com o nome “Abracadabra – Um Circo Musical de Frederico Reder,” o show cativou o público com sua combinação única de cultura circense e tecnologia de última geração.

O espetáculo “Abracadabra” conquistou mais de 65 mil espectadores em São Paulo

O humorista Tirullipa, conhecido por suas performances hilariantes, surpreendeu a todos ao incorporar a tecnologia do TikTok em seu espetáculo. Com a ajuda de suas filhas, Lunna, de 8 anos, e Layla, de 12, ele criou um quadro especial com músicas populares da plataforma, fazendo a criançada se levantar e dançar no picadeiro.

O Circo do Tirú se tornou uma atração imperdível para o Dia das Crianças

“Tenho 31 milhões de seguidores no TikTok por causa delas. Eu nem sei a senha, elas criaram o meu perfil e comecei a gravar vídeos na pandemia. Elas sabem o que está ‘hypando’, a ‘trend’ do momento. E quando faço é estouro. Um vídeo do ‘milk shake da gata’ com minha filha tem 50 milhões de visualizações. Concorri a melhor TikTok do ano!”, comemora Tirullipa, surpreso com o sucesso.

Tirullipa promove encontro mágico entre tecnologia e cultura circense

O espetáculo "Abracadabra" conquistou mais de 65 mil espectadores em São Paulo, e no Dia das Crianças, o Circo do Tirú apresentou três sessões especiais, às 15h, 17h30 e 20h30. O show emocionou espectadores de todas as idades ao resgatar músicas e personagens queridos da infância, incluindo Carequinha, Arrelia, Xuxa e Mara Maravilha.

O espetáculo encantou o público, que saiu tocado e emocionado, redescobrindo a alegria da infância em uma noite inesquecível. A temporada em São Paulo continua com sessões regulares, garantindo diversão para todos.

TEMPORADA – SÃO PAULO

LOCAL: CIRCO DO TIRÚ NO ANHEMBI – Av. Olavo Fontoura, 1950 – Vila Baruel, São Paulo – SP, 02510-110

SESSÕES DIA DAS CRIANÇAS (QUINTA-FEIRA) – 15H, 17H E 20H30 SEXTA-FEIRA – 20H30 SÁBADOS E FERIADOS – 17H30 E 20H30 DOMINGOS – 15H00 E 17H30