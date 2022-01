“Tinha que ser polêmico e diferenciado”, dizia Jaqueline Santos ao começar a gravar cantadas na internet

A atriz já acumula 4 milhões de seguidores nas redes sociais e está prestes a produzir uma série de suspense

Você com certeza já se deparou com algum vídeo de uma mulher chegando em um cara aleatório na rua e fazendo uma cantada de duplo sentido. Provavelmente você assistiu Jaqueline Santos, atriz que se tornou um fenômeno das cantadas na internet durante a pandemia. Para o Jornal de Brasília, a influenciadora revelou porque começou a gravar e quais são os planos para os próximos meses.

A jovem confessou que já teve preconceito em gravar para internet, mas hoje é apaixonada pelas plataformas e não pretende parar mais

A carreira de Jaqueline começou ainda nova. Ela fez alguns trabalhos de modelo, o que continua até hoje, e chegou até a ser miss aos 17 anos. Com isso, foi crescendo o sonho dela ser atriz. A jovem se formou Artes Dramáticas e chegou a fazer peças por todo o Brasil. Na pandemia, ela se viu sem saber o que fazer e decidiu gravar vídeos para internet.



Quando estava com MC Danny, Jaque não perdeu tempo e gravou uma cantada com ela também

“Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. Aí eu pensei: vou para rua começar a fazer cantadas, mas tem que ser algo que ligue ao humor. Não era só chegar a fazer algo bonitinho, tinha que ser algo polêmico e diferenciado, foi quando surgiu as cantadas de duplo sentido. Eu pesquisei algumas e outras eu mesma criei. Eu roteirizava e dirigia”, contou Jaqueline.

Em um ano trabalhando com a internet, a jovem já acumula quatro milhões de seguidores nas redes sociais e 300 milhões de visualizações com os vídeos. Com o sucesso, os fãs já param a influenciadora na rua, mas ela confessa que pessoal não recebe muitas cantadas do público. “A galera fica tímida porque a personagem que eu criei é muito louquinha e atacada. Então, eu tenho que explicar que é personagem”.

Jaqueline já fez trabalhos ao lado de grandes humoristas brasileiros

Para 2022, o sucesso na internet vai continuar, pois Jaque afirmou que não pretende parar. Ela quer conciliar a gravação dos vídeos com projetos em novelas e filmes. Inclusive, a jovem já está preparando um projeto grandioso para internet: uma série de suspense. Ela contou que os fãs vão ver ela de uma forma totalmente diferente e revelou ainda que já está recrutando atores e influenciadores para participar do projeto.