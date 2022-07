Timotinho lançará biografia sobre a vida de Agnaldo Timóteo

O promotor de eventos e DJ Timotinho, sobrinho do falecido cantor Agnaldo Timóteo, está se preparando para lançar um livro que vai contar tudo sobre a vida do tio. Ele promete muito babado sobre os bastidores da carreira de um dos melhores cantores que o Brasil já teve. O livro e o museu estão previstos para o ano que vem E foi ajudando a cuidar da carreira de Agnaldo que ele decidiu contar a trajetória de um artista que fez parte de sua família e foi muito importante para o país. Ele também revelou que vai lançar um museu sobre Timóteo na casa onde sempre morou, e que foi até motivo de processo na justiça pela filha adotiva do cantor, que deixou a casa dela em testamento e familiares lutaram contra ela na justiça. O livro está previsto para lançamento em 2023 e promete muitos babados dos bastidores, polêmicas e confusões Será nesta casa, com a autorização da filha adotiva, que será criado o museu, com diversos itens importantes da carreira do artista. O promotor de eventos e DJ Timotinho promete muitos babados no livro O livro e o museu estão previstos para o ano que vem. Até lá, ficaremos na curiosidade dos babados que rolaram nos bastidores de Timóteo, já que todo mundo sabe que ele nunca levou desaforo para casa.