TIM UltraFibra é eleita a melhor banda larga fixa do país pelo Prêmio Canaltech 2023

A empresa recebe a honra pelo terceiro ano consecutivo

A TIM Brasil recebeu uma grande honra na sexta edição do Prêmio Canaltech 2023, com a TIM UltraFibra sendo nomeada o melhor serviço de banda larga fixa do país. O prêmio é concedido anualmente a marcas, produtos e serviços que se destacam no mercado, com a decisão final baseada na avaliação de um júri técnico e votação popular.

Guilherme Ramos, Sênior Marketing manager, e Fabrício Bindi, Diretor de soluções residenciais

Este ano, quase 150 mil participantes e mais de 4 milhões de votos foram contabilizados, fazendo do prêmio uma das premiações mais respeitadas no setor de tecnologia do Brasil. A TIM Brasil já havia recebido a honra por duas vezes anteriormente e ficou muito satisfeita por ter sido premiada novamente.

Para Fabio Avellar, Chief Revenue Officer (CRO) da TIM Brasil, esse prêmio é o resultado de todo o trabalho que a empresa realizou em 2022 e uma grande realização. Ele enfatizou que a votação popular é especialmente importante, pois proporciona feedback valioso e insight sobre as experiências do cliente.

A TIM Live UltraFibra, que oferece velocidades de até 1 Giga, ganhou destaque em 2022 por meio de um novo portfólio e pela expansão de sua presença em todo o país. A empresa se esforçou para fornecer o melhor serviço de fibra óptica disponível no mercado, com opções de entretenimento e um atendimento multicanal excepcional para seus clientes.

Em 2023, a TIM UltraFibra estreou em 34 cidades do Paraná, com mais de 700 mil clientes em 68 cidades e 9 regiões administrativas do Distrito Federal. Além disso, a empresa estabeleceu parcerias com a I-Systems e a V.tal para o uso de rede neutra, o que ajudará a aumentar ainda mais sua participação no mercado residencial brasileiro e impulsionará seu crescimento em uma nova fase.