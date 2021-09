TIM renova patrocínio com time de basquete e promete levar cantores famosos para animar os intervalos dos jogos

A empresa apoia esportes e diversos projetos

Uma boa notícia aos fãs do esporte: a TIM informou nesta terça-feira, 28, que renovou o contrato de patrocínio ao basquete do Flamengo para 2022. O time é campeão brasileiro e promete continuar dando um show nos eventos esportivos. Quem promete dar outro show é a operadora, que vai preparar apresentações para os torcedores nos intervalos dos jogos.

Torcedores ficaram animados com a renovação



Tendo sempre o esporte e a cultura como algumas das prioridades, a operadora de telefonia estendeu o contrato de patrocínio com o Flamengo até o mês de junho do próximo ano, reforçando ainda mais a estratégia de aproximação ao consumidor carioca.

Contrato prevê shows e ações nos intervalos com artistas flamenguistas

“Seguimos investindo no esporte porque acreditamos que ele incorpora diversos atributos que colocamos como prioridade, como a superação, transformações, diversidade e inclusão. A parceria com o Flamengo já nasceu campeã. Temos uma ligação muito forte com o time há anos e a renovação do patrocínio ao basquete foi natural, uma vez que seus valores refletem e representam a alma da nossa cidade e nosso DNA carioca. Esta é uma união de duas marcas vencedoras que vai render mais títulos ainda”, comenta Ana Paula Castello Branco, diretora de Advertising e Branding da TIM.

Ana Paula informou que o esporte incorpora atributos da TIM



A operadora já é conhecida pelo trabalho que faz além da área de telefonia. Além do esporte, a TIM também apoia projetos culturais, alguns deles do próprio clube do Flamengo, com o Invasão Cultural. Esse projeto consiste em shows durante o intervalo das partidas do NBB, com apresentações de dança e de artistas flamenguistas como Alcione, Diogo Nogueira, Dudu Nobre, Xande de Pilares, Marcelo D2 e Arlindinho para animar os torcedores quando as quadras forem liberadas. Também está sendo preparado um documentário sobre o FlaBasquete, que será lançado em fevereiro de 2022, com os bastidores dos títulos do Campeonato Estadual, da Copa Super 8, do NBB e da Champions League, conquistados pelo Orgulho da Nação em meio ao cenário pandêmico. Tudo é pensado para instigar as pessoas e levar mais cultura e entretenimento para os fãs do esporte.

Com a renovação, a operadora terá projetos culturais com o time



“A TIM é uma grande incentivadora dos esportes rubro-negros e ficamos extremamente satisfeitos com a renovação do vínculo com o basquete, nesta parceria que já se mostrou tão vencedora, com todos os títulos possíveis conquistados. Estamos ansiosos pelo início de mais uma temporada para lutarmos juntos por mais títulos”, finalizou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.