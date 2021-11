TIM recebe Prêmio ABT por excelência no atendimento ao cliente

Neste ano, o grupo seleto de jurados avaliou aproximadamente

130 cases inscritos, de mais de 50 empresas

A TIM foi a grande vencedora da 21ª edição do Prêmio ABT, levando para casa cinco ouros. A operadora ganhou a maior premiação de Relacionamento com o Cliente do Brasil, sendo eleita a melhor empresa de Relacionamento com o Cliente do ano. E o case da TIM foi selecionado como o melhor projeto dentre todos os inscritos na premiação. A ferramenta, desenvolvida em parceria com o Google, é a primeira criada no mundo pela gigante de tecnologia para o call center de uma grande empresa de telefonia operar no ambiente de nuvem.

No segmento Gestão de Qualidade, a companhia ficou em primeiro lugar, concorrendo com empresas do setor de telecom. O case vencedor foi o Turbina: Qualidade no gerenciamento da experiência do cliente. O projeto é suportado por uma ferramenta de gestão de demandas de backoffice, desenvolvido em parceria com a integradora de soluções BlackRock System Integrator que, por meio de modelos de cognição e automatização de processos, fornece mais qualidade e interatividade da operadora com os usuários.

A ideia é trazer um impacto rápido e eficaz na experiência do cliente e, por consequência, manter a TIM em patamares competitivos nos indicadores de satisfação e resolubilidade.

No pilar Operações de Atendimento, a TIM ganhou com o projeto Nova Era, que trouxe a remotização definitiva do call center da operadora. Na categoria Inovação em Processos, a medalha de ouro prêmio foi novamente para o TIM X: Novo CRM de atendimento ao cliente.

“A TIM tem somado esforços para otimizar o atendimento e dar mais tranquilidade e segurança aos clientes. Adotamos um modelo sinérgico de gerenciamento das demandas, que permite entregar uma experiência cada vez melhor ao cliente TIM. Temos como objetivo aumentar a satisfação, tendo por meta a redução dos prazos e transparência no acompanhamento do tratamento de demandas, predição de necessidades e qualidade em resolução”, afirmou Paulo Henrique Campos, diretor de Customer Care Operations da TIM Brasil.

O prêmio busca reconhecer as melhores práticas apresentadas pelas companhias para o desenvolvimento do serviço ao cliente e está há 30 anos representando o setor, sendo considerado a maior premiação de empresas que mantém bom relacionamento com o cliente no Brasil. A operadora inscreveu três cases e venceu em cinco das 12 categorias do evento.