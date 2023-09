TIM é destaque na 10ª Edição do Prêmio Conarec em Telecomunicações

Trabalho consistente da operadora para aprimorar a qualidade do atendimento ao cliente é reconhecido na premiação

Pelo segundo ano consecutivo, a TIM, uma das principais operadoras de telecomunicações do Brasil, demonstrou seu compromisso inabalável com a qualidade do atendimento ao cliente ao conquistar o primeiro lugar na categoria “Telecomunicações” do prestigioso Prêmio Conarec. A premiação, que reconhece a excelência em inteligência relacional e engajamento no mercado de relacionamento com clientes, realizou sua 10ª edição no Transamerica Expo Center, em São Paulo, nesta segunda-feira (11).

Paulo Henrique Campos, diretor de Customer Services da TIM Brasil

O Prêmio Conarec avalia especialmente a capacidade das empresas de atender seus clientes por meio de canais digitais, com foco na modalidade unicanal, que inclui plataformas como WhatsApp, Facebook e chatbots. Os critérios de avaliação abrangem a qualidade do atendimento, resolutividade, jornada do cliente e o Net Promoter Score (NPS), entre outros. O objetivo é identificar as empresas que se destacam na gestão de relacionamentos estratégicos.

Prêmio Conarec destaca qualidade do atendimento da TIM

A vitória da TIM na categoria “Telecomunicações” é um testemunho da consistência do trabalho realizado pela empresa e de seu compromisso inabalável com o cliente. Paulo Henrique Campos, diretor de Customer Services da TIM Brasil, expressou seu orgulho pelo reconhecimento, afirmando: “Esse resultado reforça a consistência do trabalho realizado e demonstra o foco total no nosso cliente. Estamos muito orgulhosos por mais esse reconhecimento. Com uma combinação de inovação tecnológica, excelência no atendimento, uma cultura empresarial inovadora e focada no cliente, conseguimos estabelecer um padrão elevado reconhecido com este importante prêmio.”

Além do Prêmio Conarec, a TIM acumulou outros reconhecimentos importantes este ano. A qualidade de seu atendimento ao cliente foi reconhecida com o Prêmio Smart Customer 2023, onde a empresa conquistou o primeiro lugar em dois casos de destaque. A operadora também recebeu prêmios nas categorias “Tecnologia para relacionamento” e “Gestão para Experiência do Cliente”, demonstrando sua eficácia em tratar solicitações e melhorar a experiência de clientes estratégicos com o Concierge TIM.

A TIM se destacou ainda mais ao atingir um alto índice de resolução de problemas no Procon São Paulo, onde 85% das reclamações recebidas foram solucionadas, resultando na conquista do Selo Eficiência pela primeira vez. A empresa também liderou a classificação das 20 empresas no Prêmio A Era do Diálogo 2023, que reconhece as empresas com os melhores índices de satisfação e resolução de reclamações com base em dados das Procuradorias de Defesa do Consumidor (Procons) e do portal consumidor.gov.br.

Em um mercado altamente competitivo, a TIM continua a demonstrar seu compromisso com a excelência no atendimento ao cliente e na gestão de relacionamentos estratégicos, conquistando prêmios que destacam sua liderança e inovação na indústria de telecomunicações.