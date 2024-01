Tiktok terá shows de Pedro Sampaio, Xand Avião e Glória Groove em seu bloco de carnaval

Bloco do Tiktok acontecerá no Rio de Janeiro, em Salvador e em São Paulo nos dias 4, 9 e 10 de fevereiro, respectivamente

Neste ano, o TikTok participará de alguns dos maiores blocos do Carnaval de rua do Brasil ao realizar shows de grandes artistas da música nacional para as comemorações no Rio de Janeiro, em Salvador e em São Paulo. A plataforma, que impacta diretamente a cultura do país ao promover a celebração da alegria e da criatividade, estará presente no carnaval brasileiro com shows de Pedro Sampaio, Xand Avião e Glória Groove. Além das apresentações musicais, a programação do Bloco do TikTok em cada uma das capitais ainda terá anfitriões que serão os responsáveis pela cobertura de conteúdos especiais para o TikTok.

“O TikTok, sendo uma plataforma tão presente na vivência cultural do brasileiro, não poderia ficar de fora do Carnaval. Esse é o nosso segundo ano transcendendo as fronteiras da plataforma para viver essa festa, apresentando novamente uma pluralidade de músicas e de estilos. O Bloco do TikTok em diferentes cidades vai mostrar a real do carnaval: cheio de histórias autênticas, aquele em que passamos perrengue, que chove em hora inesperada, que nos apaixonamos a cada bloco, mas que todo brasileiro curte e aproveita, cada um ao seu estilo!”, afirma Gabriel Simas, Líder de Marketing de Categorias e Criadores do TikTok na América Latina.

O DJ e cantor Pedro Sampaio será a principal atração musical do Bloco da plataforma no pré-Carnaval do Rio de Janeiro, que será iniciado dia 04 de fevereiro e terá a atriz e uma das ranhas do Carnaval carioca, Paolla Oliveira, realizando a cobertura da festa no Tiktok. Já em Salvador, no dia 09 de fevereiro, o ator Ícaro Silva será o responsável pela cobertura enquanto que o cantor Xand Avião estará puxando o bloco na capital baiana. Por fim, no dia 10 de fevereiro em São Paulo, a cantora Glória Grove fará o show principal do Bloco do Tiktok, que terá cobertura realizada pelo ator Diego Martins. Além desses artistas, também estão confirmadas as presenças do Bloco da Favorita, Banda Eva, É O Tchan, Banda Uó e Gretchen.

Em 2024, o TikTok recebeu o apoio de grandes marcas para colocar seus blocos na rua, como Beats nos blocos do TikTok em São Paulo e no Rio de Janeiro, Brahma no Bloco do TikTok em Salvador e Mercado Pago, Neutrogena e Casas Bahia que participam dos blocos nas três capitais. Nos desfiles de Salvador e São Paulo haverá a presença da marca Intimus. Vale ressaltar também que além de apoiar o Tiktok, essas marcas realizarão ações nessas capitais e em cima dos trios elétricos.

Os usuários do Tiktok no Brasil poderão criar conteúdos no carnaval com o novo Efeito de Voz e Texto Falado da icônica voz oficial do Carnaval da cantora Ivete Sangalo, já disponível na plataforma. Outra funcionalidade será a comunidade da plataforma poder assistir e reviver momentos do Carnaval, por meio da #ARealDoCarnaval.