Feat entre Zé Ottavio e Tierry questiona o que dói mais: o chifre ou a parcela?

A canção faz parte do primeiro DVD de Zé Ottavio

Nesta sexta-feira, 1º, Zé Ottavio começará oficialmente as divulgações do primeiro DVD, gravado em Goiânia-GO. Com um repertório totalmente inédito, a primeira faixa liberada será “Chifre ou a Parcela”, uma parceria com o cantor Tierry escrita por Virgilio Franco, Gabriel Pedrico, Tulio Pedrico e Rene Rocha.



Considerado uma das revelações musicais brasileira, Zé Ottavio está ansioso para o lançamento do primeiro DVD e promete surpreender os fãs. “Vamos abrir a divulgação com o pé direito! Fiquem preparados, pois estamos vindo com tudo com Chifre ou a Parcela e tem mais lançamentos chegando para vocês! Conto com todo mundo curtindo bastante”, disse o cantor.

Zé Ottavio nasceu em Araguaína e já dividiu o palco com nomes de peso do sertanejo

O cantor tem conquistado fãs por onde passa e já aponta para um futuro promissor com números expressivos nas principais plataformas de streamings



A música retrata o amante de uma mulher atendendo um telefonema do celular dela. Quem está ligando é o traído e os cantores entoam: “E esse iPhone aqui que eu to falando tem foto minha e dela e é você que ta pagando (…) me diz o que dói mais, se é o chifre ou a parcela”.

Tierry é dono do grande hit musical “Rita”



Zé Ottavio, de apenas 19 anos, tem três de carreira e é do Tocantins. No Spotify o jovem já acumula mais de 800 mil ouvintes mensais. Neste primeiro DVD da carreira, além de Tierry, ele traz também feats com Tarcísio do Acordeon e Vitor & Luan. O álbum tem direção geral de Vantuil Júnior e Diduh com direção de vídeo assinada por Caverna.