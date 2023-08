Tibless planeja série de trabalhos para comemorar seus 20 anos de carreira

O cantor e compositor Tibless está prestes a completar 20 anos de carreira. Para celebrar a marca, ele planeja uma série de trabalhos enquanto roda o país com sua turnê Balancerotour2023.

Tiago começou bem cedo nos palcos, ainda na pré-adolescência, com sua primeira banda chamada Bless que tocava na Igreja que frequentava.

“A Balancero tour é a primeira turnê que faço advinda de um audiovisual”, conta Tibles

Expandindo o universo musical, adotou o nome Tibless e passou a trabalhar como backing vocal da cantora Vanessa da Mata rodando o país e o exterior.

Tibless pretende lançar trabalho com remix de várias canções de seus cinco discos

Versátil, o artista também esteve à frente da Banda Vitrolla 70 – da qual compôs todas as 11 faixas do álbum de estreia “Rock samba Style” – e participou de programas de TV como ‘Som Brasil” e “Só toca top”, ambos da rede Globo.

Com mais de 30 canções gravadas por grandes nomes da música, como Fernanda Abreu, Salgadinho, Netinho de Paula, Jota Quest entre outros Tibless tem também 5 álbuns lançados:

“Afro-beat-ado”, de 2011, que é uma mistura de jazz e funk;

“Rock Samba Style” samba-rock de verdade com Vitrolla 70;

“Todo para frente”, divulgado em 2015, cujo ritmo é um pouco mais pop.

Pop soul de 2022, que fica entre a funk disco e baladas românticas,

“Balancero”, seu primeiro álbum solo dedicado ao samba-rock com regravações de sucessos e músicas inéditas.

Atualmente Tibless participa da turnê de 25 anos do Jota Quest e simultaneamente faz shows da sua própria turnê: Balancerotour2023. “A Balancerotour é a primeira turnê que faço advinda de um audiovisual. Um repertório extenso e conciso de sucessos consolidados uma parte da minha carreira”, conta o artista.

Com muito trabalho na agenda, Tibless ainda arruma tempo para um projeto significativo: um álbum de remix comemorativo de sua carreira que deve ser lançado no primeiro semestre do ano que vem.

“Vou começar no ano que vem uma série de trabalhos em comemoração aos 20 anos de carreira que completo. O primeiro lançamento dessa série é um álbum de remixes, que deve ser lançado no primeiro semestre”, pontua o cantor.