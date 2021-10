Tiago ramos confessa que a exposição atrapalhou seu relacionamento com Nadine

O modelo, influenciador em gamer Tiago Ramos falou sobre Nadine , a carreira de jogador de futebol, gamer e modelo em live

Quem não conhece o projeto Café com Laura, não sabe o que está perdendo. A modelo e participantes de reality show sempre traz uma série de convidados interessantes para suas entrevistas matinais.

Em Live com laura, Tiago Ramos, Gamer e jogador de futebol, além de falar sobre sua trajetória como jogador de futebol e modelo, tratou de um tema delicado para ele. Em um momento da live, Laura keller abordou o assunto relacionamento e se o moço estaria solteiro. Ele não confirmou exatamente, mas disse que seu coração estava bem.

Ainda nesta esfera Laura o questionou sobre seu antigo relacionamento. Para quem não se lembra, Tiago e Nadine, mãe do jogador Neymar, tiveram um namoro marcado por série de polêmicas e Tiago atribui isto a exposição excessiva a qual foram sofreram. Ainda ressaltou que foi uma fase difícil e que: “Só quem passa por isso sabe”.

Perguntando pelo Jornal de Brasília sobre o que Nadine representa para ele atualmente, Ramos declara: “Ela é uma pessoa muito especial, uma mulher bastante guerreira, que eu tive um sentimento muito forte por ela. Hoje não estamos na mesma vibe, seguimos caminhos diferentes. Uma pessoa muito importante e eu só quero que ela seja muito feliz”.

Ao finalizar a entrevista com Laura, Tiago revelou estar com vários projetos e em breve seus fãs poderão conferir as novidades.