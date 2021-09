Celebridades lamentam saída de Tiago Leifert da Rede Globo

Por decisão própria, o apresentador deixará a emissora em dezembro

No fim da tarde desta quinta-feira, 9, o público foi pego de surpresa com a notícia da saída de Tiago Leifert da Rede Globo. O apresentador começou a trabalhar na emissora em 2008 como repórter do Esporte Espetacular, e chegou a apresentar vários programas, como The Voice Brasil, Big Brother Brasil, É de Casa, Super Dança dos Famosos e Criança Esperança. Mesmo sendo uma decisão do jornalista, várias celebridades lamentaram a saída de Leifert e parabenizaram pelo trabalho realizado na casa.

No Instagram, Tiago afirmou que precisa passar por algumas mudanças profissionais e que começou a conversar com a equipe da emissora sobre a possibilidade de sair em 2020. “Combinamos de nos falar de novo perto do fim do meu contrato. Recentemente, após uma nova conversa e com a ideia totalmente madura, comuniquei à Globo minha decisão”, escreveu.



Alguns colegas de emissora lamentaram a saída de Tiago no Twitter, como foi o caso de Tatá Weneck e Marina Ruy Barbosa. A comediante disse que o apresentador foi muito corajoso. “Um cara no auge do sucesso na Globo, manda bem em tudo que se propõe a fazer e decide sair. Sou muito fã dele”, disse a apresentadora do Lady Night. Já Marina disse que quem foi corajosa nessa história foi a emissora por ter deixado ele sair, e ainda finalizou pedindo para que Leifert voltasse.







No Twitter, diversas celebridades deixaram mensagens de carinho e sucesso para o jornalista



Algumas das personalidades brasileiras que parabenizaram Tiago foram Lucas Lima, Juliette, Camilla de Lucas, Pyong, Ana Clara, Iza, Rafael Portugal, Mari Gonzalez, Gil do Vigor, Alok, Deborah Seco, Marcos Mion, Boninho e a própria Rede Globo. “Orgulho da história que criamos. Desejamos todo sucesso e muita felicidade no novo ciclo”, foi escrito pela emissora.



O comediante Maurício Meirelles postou uma foto ao lado de Tiago, desejando boas vindas a Rede TV, mas tudo não se passou de uma brincadeira. De acordo com uma nota emitida pela Rede Globo, o apresentador ficará na casa até dezembro e ainda irá apresentar o próximo The Voice Brasil.

