Tiago Leifert estreia programa ao vivo neste domingo, 15, para fãs de futebol e apostadores

O programa “Dia de Jogo” é uma parceria com a Betfair

Apaixonado por futebol e tendo começado a carreira na área do jornalismo futebolístico, Tiago Leifert volta aos trabalhos para alegria de quem também ama o esporte, mas dessa vez por trás das câmeras. No próximo domingo, 15, às 15h, será lançado o programa “Dia de Jogo”, projeto criado pelo jornalista juntamente com a Betfair, e com o apoio da agência Ogilvy.

Tiago que escolheu os apresentadores e desenvolveu o conceito dos quadros do programa



O público está acostumado a ver Tiago como repórter ou apresentador, mas pela primeira vez após 18 anos, Leifert sairá da frente das câmeras para atuar como Diretor Artístico, sendo a principal cabeça pensante da atração. O objetivo será levar conteúdo sobre futebol para facilitar a vida do apostador esportivo brasileiro.



“Todas as vezes que eu decidi apostar num jogo eu me vi pesquisando notícias, analisando os times, tentando entender como as equipes jogavam. Era divertido, mas dava trabalho. O ‘Dia de Jogo Betfair’ é o programa que eu gostaria de assistir no momento em que resolvo apostar, nós vamos pegar tudo que é relevante sobre o jogo e entregar aos apostadores já decifrado. Análises, dados que até então só os clubes tinham. A gente sabe que quando você aposta, o jeito de assistir ao jogo fica completamente diferente, e é isso que vamos valorizar. O programa é quase uma central de inteligência para que os apostadores tenham o melhor conteúdo e a melhor companhia na hora de fazer uma fezinha”, ressalta Tiago Leifert.

A Betfair é um dos maiores provedores de apostas esportivas on-line do mundo e patrocinadora oficial da CONMEBOL Libertadores e Sul-Americana



O programa contará com quatro apresentadores, sendo Cassio Barco, revelação do jornalismo esportivo da Globo que recentemente deixou a emissora e será o principal host da atração; Edu Semblano, influencer digital e CEO do Fui Clear Channel; Bibi Molina, repórter com mais de 10 anos de carreira; e o analista de desempenho e apostador nato, febre do Tik Tok, Thomaz Freitas.



“Estamos muito felizes com a oportunidade de trabalhar com o Tiago, um profissional de muitos talentos que está demonstrando nesse projeto sua capacidade de criação e realização. A Betfair quer estar ao lado dos torcedores brasileiros em suas conversas sobre futebol e apostas, e isso inclui oferecer informação relevante que permitirá a eles que alcancem os melhores resultados em suas escolhas”, diz Kimberley Daly, diretora de Marketing da Betfair.



O programa será exibido todos os domingos, uma hora antes do principal jogo da rodada, e depois acompanha a partida em tempo real com comentários dos apresentadores. O público pode assistir através do canal da Betfair Brasil no YouTube – acesso pelo link www.youtube.com/c/Betfairnet.