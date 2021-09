Esposa de Leifert faz declaração no Instagram após apresentador deixar Rede Globo

‘O sucesso do Ti é fruto de muito trabalho, dedicação, estudo e amor’, escreveu Daiana Garbin

A esposa de Tiago Leifert, a jornalista Daiana Garbin, usou as redes sociais para homenagear o marido, após a confirmação da saída dele da Rede Globo, após 15 anos de casa. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9).

O apresentador começou a trabalhar na emissora em 2008 como repórter do Esporte Espetacular, e chegou a apresentar vários programas, como The Voice Brasil, Big Brother Brasil, É de Casa, Super Dança dos Famosos e Criança Esperança.

O casal engatou a relação em 2010 e se casaram em 17 de novembro de 2012. Em 28 de outubro de 2020 nasceu Lua, primeira filha deles, ainda na pandemia. Os dois se conheceram na emissora e pelas redes sociais, Diana Garbin contou os bastidores da relação.

“No começo do namoro eu não entendia porque ele chegava tão cedo na redação do Globo Esporte, às 6h20 da manhã chegava aquele guri de moletom com capuz e crachá no peito, mas o GE começava às 12h50! E depois ele trabalhava até meia noite, assistia a todos os jogos, lia tudo, sabia de tudo. Logo eu percebi que o Tiago era muito diferente.

Depois do GE vieram outros desafios no entretenimento e o maior de todos: o BBB. Novamente 18, 19 horas de trabalho por dia. Ninguém mandava, aliás até hoje quase ninguém sabia que ele trabalha tanto. Meu marido é assim. Só não trabalha quando está dormindo e durante o BBB só dorme quando os brothers dormem.

O sucesso do Ti é fruto de muito trabalho, dedicação, estudo e amor. Sim, ele tem uma história de amor com a Globo. Nós temos muito carinho, respeito e gratidão pela empresa. Nos apaixonamos nos corredores da TV Globo em SP. (Confesso, eu passava na porta do estúdio bem na hora que acabava o GE e ahh… sem querer encontrava ele 😚). Sabe, muitas vezes senti ciúme da dedicação do Ti com o trabalho, mas aprendi que nenhum sucesso vem fácil. Tiago é o melhor apresentador do mundo porque ele trabalha MUITO.

O Tiago gênio da comunicação vcs conhecem. O que vcs não sabem é o Pai e o marido amoroso, sensível, respeitoso, cuidadoso e generoso que ele é. No último ano, com a chegada da nossa Lua, mesmo com tanto trabalho, Ti passou muitas noites em claro cuidando da nossa filha para que eu pudesse descansar.

Neste momento metade de mim é felicidade porque vamos ter você 24 horas pra gente! Mas metade é tristeza porque nós, seus fãs, vamos sentir muita falta de você na televisão. Eu te admiro muito, te amo e sou sua maior fã.“