Tiago da Mahavi se torna o rei do engajamento no Brasil e dá dicas

O mentor de negócios digitais afirma que há três pilares fundamentais para o sucesso na internet

A paixão de Tiago pela internet começou quando ele era pequeno, quando teve o primeiro contato com a tecnologia. Ele chegou a fazer um curso de desenvolvimento de sistemas e após alguns anos na área, descobriu que queria mesmo era trabalhar com a parte on-line dos computadores. “Eu sou muito comunicador, muito comercial. Então, comecei a pesquisar sobre sistemas e vendas on-line. Na época, as redes sociais eram extremamente novas e eu me apaixonei por aquilo. Vi ali uma grande oportunidade e mergulhei no assunto”, disse o empreendedor.

O primeiro contato profissionalmente com a área foi em uma empresa multinacional, em 2016. “Ali foi a minha escola, minha faculdade, foi onde eu comecei a me especializar”. Nessa empresa, Tiago trabalho em mais de 3 mil projetos, colocando todos na primeira página do Google. Em menos de dois anos, ele foi convidado para se tornar CEO, passando depois para diretor de marketing e sócio da marca.

Por questões pessoais, Tiago decidiu se afastar da empresa. Com um trabalho de qualidade e dando resultados assertivos aos clientes, o empresário decidiu abrir a própria marca, a Mahavi. Nela, o empreendedor oferece serviços de site, hospedagem, loja virtual, social media, design para redes sociais, gestão de tráfego, treinamentos, estratégia e consultoria de vendas e lançamentos digitais, aplicativos, sistemas digitais e muito mais.

E para quem quer obter sucesso nas redes e na internet, Tiago afirma que há três pilares fundamentais. “O primeiro é o público alvo, você precisa definir com quem vai se comunicar e para quem você quer transmitir sua mensagem. Se você fala de tudo para todos, você não fala com ninguém. O segundo pilar é a constância. Não adianta começar agora, investir, aplicar as técnicas e não criar conteúdo com constância e bem qualificado. O último pilar e o mais importante é: você precisa ter uma órbita de vendas, ou seja, fazer a pessoa sentir o desejo de comprar alguma coisa. Você tem que fazer sua audiência querer consumir um conteúdo premium, vip”, explica.

Tiago trabalha com o que acredita e ele sempre faz questão de compartilhar uma frase que ouviu um dia. “Se você não está na internet, onde você está aqui? Se a sua empresa não está na internet onde que ela está? O momento é agora e as coisas acontecem em movimento. A internet está aí, tá todo mundo com o celular na palma da mão. Hoje nós temos a possibilidade de ter uma empresa milionária na palma da nossa mão, mas nada disso acontece se a gente permanecer na zona de conforto. Quem fica parado não sai do lugar”, finaliza.