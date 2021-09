Thyago Furtado lança ‘Stay’; faixa principal da trilha do curta ‘O Que Vem Depois do Abismo’

Washington Calegari, diretor do especial LGBTQIA+ Falas de Orgulho, da TV Globo, estreia em outubro seu curta O Que Vem Depois do Abismo no Festival Curta Cerrado, e o cantor Thyago Furtado, que assina a trilha sonora vai liberar Stay, faixa principal do filme

A canção, composta por Thyago e produzida por Bruno Knauer, aborda os ciclos de um relacionamento que está chegando ao fim. No arranjo, um dreampop com influências de Sinead O’Connor, Radiohead e sintetizadores.

“Stay fala sobre a tristeza que é perceber que um sentimento pode estar morrendo e a confusão que isso causa na nossa cabeça. E como é importante reconhecer que caminhos mudam. É sobre decepção também. Acho que todos já fomos do céu ao inferno. Faz parte da vida”, diz o artista.

Ao ouvir a faixa, Calegari sentiu que a letra conversava com a história do curta, que fala sobre um casal de homens que se conhecem por um aplicativo de paquera. Na trama, o conflito se dá pelo fato de um deles não ter sua sexualidade publicamente assumida, gerando desgastes e desconfianças no relacionamento.

Washington Calegari, diretor do especial LGBTQIA+ Falas de Orgulho, da TV Globo, estreia em outubro seu curta O Que Vem Depois do Abismo no Festival Curta Cerrado, e o cantor Thyago Furtado, que assina a trilha sonora vai liberar Stay, faixa principal do filme.

Na trama, o conflito se dá pelo fato de um deles não ter sua sexualidade publicamente assumida, gerando desgastes e desconfianças no relacionamento

A canção, composta por Thyago e produzida por Bruno Knauer, aborda os ciclos de um relacionamento que está chegando ao fim. No arranjo, um dreampop com influências de Sinead O’Connor, Radiohead e sintetizadores.

“Stay fala sobre a tristeza que é perceber que um sentimento pode estar morrendo e a confusão que isso causa na nossa cabeça. E como é importante reconhecer que caminhos mudam. É sobre decepção também. Acho que todos já fomos do céu ao inferno. Faz parte da vida”, diz o artista.

A canção, composta por Thyago e produzida por Bruno Knauer, aborda os ciclos de um relacionamento que está chegando ao fim. No arranjo, um dreampop com influências de Sinead O’Connor, Radiohead e sintetizadores

Ao ouvir a faixa, Calegari sentiu que a letra conversava com a história do curta, que fala sobre um casal de homens que se conhecem por um aplicativo de paquera. Na trama, o conflito se dá pelo fato de um deles não ter sua sexualidade publicamente assumida, gerando desgastes e desconfianças no relacionamento.

Link para ouvir a faixa: https://ditto.fm/stay-thyago-furtado