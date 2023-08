Thiago Porigatt assume cargo de coordenador operacional no Galleria Bar e se torna referência em comemoração de aniversário em São Paulo

Apesar de ter uma carreira consolidada no ramo de divulgação de eventos, ele recebeu uma proposta para atuar em um projeto diferenciado e abraçou a novidade que já um grande sucesso.

Thiago Porigatt é conhecido como um dos maiores promoters das noites paulistanas, o profissional que trabalhava com a divulgação de festas, shows e baladas nas redes sociais foi surpreendido com uma proposta diferente, se dedicar única e exclusivamente ao Galleria Bar.

Xamã, Léo Picon e Gabigol aproveitaram a noite no bar-balada que tem como um de seus diferenciais a quantidade de famosos que o frequentam.

O Galleria Bar é uma das casas noturnas mais badaladas de São Paulo. Além de ter como um dos sócios o influenciador, Léo Picon, o bar-balada que está há 6 anos no mercado também faz muito sucesso entre o público jovem por ser um local de encontro de muitos famosos.

Há 4 meses como coordenador operacional do Galleria Bar, Thiago chegou para trazer toda a sua experiência de anos de divulgação de eventos para contribuir com a equipe da casa noturna. O que mais o atraiu foi o projeto inovador desenvolvido pelo bar-balada, que ele afirma ser diferente de todas as baladas com as quais já trabalhou.

Para não deixar ninguém parado, a música fica por parte de DJs e bandas que tocam diversos gêneros musicais.

Thiago atua em um projeto ousado que tem como foco a comemoração de aniversários no Galleria Bar. De quinta a sábado, a casa noturna oferece aos seus frequentadores uma experiência inesquecível para celebrar o dia mais importante do ano de cada um deles. O bar-balada se tornou pioneiro nesse estilo de comemoração ao ser o único que atua deste modo em São Paulo.

O projeto já é um grande sucesso, Thiago se tornou referência quando o assunto é comemoração de aniversário, tanto que muitas pessoas fora de São Paulo também procuram o Galleria Bar para realizarem as suas celebrações. Além disso, a casa noturna está frequentemente em sold out e recebe em média 40 aniversariantes por semana. Outro ponto que chama atenção dos clientes é o fato que o bar-balada ser o mais frequentado por famosos nas noites paulistanas. Com DJs e bandas de renome que tocam diversos gêneros musicais, todos curtem o ambiente e ninguém fica parado. A experiência fica ainda mais especial devido ao cardápio que conta com uma variedade de bebidas e comidas que deixam qualquer pessoa com água na boca só de ler.

Para mais informações siga Thiago Porigatt e sua equipe no Instagram: @thiagoporigatt, @reisdofelipe

@galleria_promocaio, @andreygalleria, @renato_malaguti, @bru.pereira.