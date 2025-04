Thiago Nigro estreia na ficção com aventura sobre o valor do tempo

Repleto de metáforas, simbolismos e reflexões sobre escolhas que moldam o destino, O homem que comprou o tempo propõe uma revisão sobre o verdadeiro significado de prosperidade. Longe da visão tradicional de riqueza, Thiago Nigro convida os leitores a encararem o tempo como um recurso estratégico, capaz de transformar a maneira como se vive. Para ele, essa é a verdadeira riqueza, aquela que não se mede em cifras, mas em escolhas conscientes e duradouras.

FICHA TÉCNICA

Título: O homem que comprou o tempo – Princípios milenares sobre dinheiro e construção de riqueza

Autor: Thiago Nigro

Editora: Citadel Grupo Editorial

ISBN: 978-6550474461

Número de páginas: 272

Preço: R$ 64,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor

Formado em Relações Internacionais pela ESPM, Thiago Nigro é educador financeiro, investidor, empresário e fundador do canal “O Primo Rico”, que conta com mais de 7 milhões inscritos no YouTube. Conquistou seu primeiro milhão aos 26 anos e é também autor do livro Do mil ao milhão: sem cortar o cafezinho.

