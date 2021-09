“Ele não respeita minha opinião.” Declara Thiago Gagliasso sobre seu irmão Bruno em entrevista para o 4Talkcast

Thiago Gagliasso esteve no 4Talkcast, programa de podcast composto pelos entrevistadores Victor Sarro e Marina Mantega

Thiago Gagliasso participou do 4talkcast apresentado por Victor Sarro e Marina Mantega e abriu o jogo sobre o fim da relação com o irmão Bruno. Ele contou detalhes da briga, disse que até o presidente Jair Bolsonaro tentou fazer com que eles voltassem a se falar, contou que se o irmão quiser, pode conviver com Gabriel, seu filho de cinco anos, e que quando Zyan, filho mais novo de Bruno, estava para nascer, Thiago enviou uma mensagem para o irmão:



“Ele deve estar puto e decepcionado comigo, deve me achar uma pessoa nojenta. Eles levam muito para o lado pessoal. Quando nasceu o filho dele eu mandei direct para ele: ‘Parabéns, sei que seu filho vai nascer e é um momento legal. Apesar da gente estar vivendo momentos distintos de vida, de percepções diferentes do mundo, te desejo tudo de bom e sou um cara grato a você’. Nunca proibi meu filho de ter contato com Bruno, para conviver com os irmãos. Mas eu não acredito que ao contrário ele faria”.

A briga dos dois aconteceu em 2018 por desavença política. Thiago é de direita, apoiador do governo Bolsonaro, enquanto Bruno apoia a esquerda e o ex-presidente, Lula.

Em declaração, ele disse que seu irmão, o ator Bruno Gagliasso não respeita sua opinião política



Apesar da distância, Thiago diz que sente saudade de Bruno e das coisas boas que eles viveram, mas que sabe, que no momento, a relação dos dois não tem como voltar a ser como antes: “Ele não respeita minha opinião, a gente nunca brigou. A gente sente saudade de quem a gente gosta. Da Giovana não sinto falta, nunca fomos amigos. Ela sempre foi fechada, uma pessoa um pouco mais difícil. Ela é mulher do meu irmão, amanhã pode não ser mais a mulher dele, pode ser só a mãe do filho dele e eu respeito, mas eu sempre vou ser irmão de sangue”.

Apesar da distância, Thiago diz que sente saudade de Bruno e das coisas boas que eles viveram, mas que sabe, que no momento, a relação dos dois não tem como voltar a ser como antes



Bastante engajado nas pautas políticas, Thiago Gagliasso tem visto suas redes sociais crescerem de engajamento com seus posts cobrando artistas sobre Lei Rouanet. Durante a entrevista ele declarou que será candidato a deputado em 2022. A dúvida ainda é se a candidatura será estadual ou federal.

“Quero fazer algo pela população”.



Assista a entrevista completa no link abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=oKGV8TdpLWM&t=7s