Thiago Bartos compartilha história de fé e superação em novo episódio de “Á Mesa do Testemunho” no Youtube

O episódio, intitulado “O início de tudo”, destaca o momento em que enfrentou e venceu um câncer e conta com a participação especial de seu pai e outros convidados

O evangelista e autor de “Você Tem Uma Palavra?”, Thiago Bartos, presenteou seus seguidores nesta semana com mais um emocionante episódio de “Á Mesa do Testemunho”, programa exibido em seu canal no YouTube. O episódio, intitulado “O início de tudo”, conta com a participação especial de seu pai e outros convidados, prometendo inspirar os espectadores por meio de testemunhos de fé e superação.

Ao introduzir o episódio, Thiago Bartos expressa sua alegria ao gravar uma mensagem na companhia de pessoas significativas em sua vida. Ele ressalta que este é apenas o início de uma série de episódios, encorajando os telespectadores a acompanharem cada capítulo, pois acredita que Deus falará grandemente aos corações.

O tema central deste episódio é “O início de tudo”, o qual Thiago compartilha, ao lado de seu pai e outros convidados, a jornada de sua vida. Destaca-se o momento em que enfrentou e venceu um câncer, passando por diversas cirurgias que colocaram em dúvida a possibilidade de sobrevivência.

A mensagem transmitida é motivadora, especialmente para aqueles que podem estar enfrentando desafios semelhantes. Thiago conduz os espectadores por uma retrospectiva da importância crucial de seu pai durante essa batalha pela vida.

Durante o episódio, o evangelista destaca o papel fundamental de sua família, especialmente de seu pai, na superação dos desafios impostos pelo câncer. Além disso, ele compartilha reflexões profundas sobre como a fé e o apoio da família foram elementos-chave na sua recuperação.

“Minha família foi meu pilar durante todo esse processo. A presença e o apoio do meu pai foram essenciais para minha jornada de superação”, enfatiza Thiago.

Ele ressalta que, mesmo nos momentos mais difíceis, a presença de Deus e o apoio da família podem ser fontes de força e determinação. “Foi um período desafiador, mas através da fé e do amor incondicional da minha família, consegui superar. Quero compartilhar essa mensagem de esperança com todos que estão enfrentando lutas. Deus é maior”, afirma o evangelista.

Ao encerrar o episódio, Thiago Bartos convida os espectadores a permanecerem conectados ao seu canal no YouTube para os próximos episódios de “Á Mesa do Testemunho”. Ele antecipa que cada testemunho compartilhado será uma oportunidade única de tocar os corações daqueles que buscam inspiração e fortalecimento.

“Fique ligado e acompanhe os próximos episódios, pois temos muitas histórias incríveis para compartilhar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês”, conclui Thiago.