Thiago Bartos anuncia lançamento de seu primeiro livro na Times Square

Livro “Você Tem Uma Palavra?”, que traz relatos sobre a fé e o amor de Deus pretende transformar vidas de pessoas

Faltando pouco tempo para o lançamento de seu primeiro livro, “Você Tem Uma Palavra?”, o empresário e evangelista Thiago Bartos ganha reconhecimento internacional com a sua obra, que será começará a ser comercializada em fevereiro. Durante viagem para os Estados Unidos, o autor pôde ver a divulgação de seu livro nos famosos telões da Times Square, a mais icônica avenida de Nova York. O livro segue a mesma proposta de “À Mesa”, que possui o objetivo de continuar transformando vidas. Para isso, o autor enfatiza a importância da fé, aconselhando os leitores a lidar com várias situações da vida em família.

O autor Thiago Bartos, que é conhecido pela sua história de superação ao vencer um câncer e dar a volta por cima após sua falência ter sido decretada, explica que “Você Tem Uma Palavra?” vai além de uma biografia. O livro contém diversos relatos emocionantes, que demonstram como o amor de Deus é um importante suporte para nos auxiliar a enfrentar os mais variados desafios do dia-a-dia.

Embora tenha nascido em um lar católico, Thiago Bartos revela que nunca havia tido vivência em igreja até que ele conheceu um pastor e aceitado o convite dele para conhecer o lar de Cristo. No mesmo ano em que a sua falência foi decretada, ele teve seu primeiro encontro com Jesus. A partir desse momento sua vida foi transformada, com o homem que havia perdido tudo se transformando em um marido e pai melhor e em um empresário mais bem-sucedido.

No momento, o autor recebe os louros oriundos de suas escolhas: recuperou-se financeiramente e mantém uma família feliz, ao lado da esposa, Nayara Aranha, e dos filhos, Isaac e Mateus. O seu perfil no instagram que conta com 81 mil seguidores é o canal para que Thiago realize a missão de promover através da fé a ajuda para que mais pessoas vençam na vida.