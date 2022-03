Thermas Water Park é um dos atrativos turísticos mais procurados em São Pedro, interior de São Paulo

É nele também que se encontra a maior piscina de Ondas do Estado de São Paulo e o maior parque infantil da América Latina

Quem busca diversão, lazer, entretenimento, contato com a natureza, recreação infantil, alegria, hospedagem e milhões de litros de águas, inclusive quentes, vai encontrar no Thermas Water Park, na estância turística de São Pedro.

O parque aquático, um dos mais completos do Brasil, é um dos atrativos mais procurados na cidade. A cerca de 180 km da capital paulista, o Thermas Water Park foi apontado pela Themed Entertainment Association (TEA), entre os 10 mais visitados da América Latina. É nele também que se encontra a maior piscina de Ondas do Estado de São Paulo e o maior parque infantil da América Latina.

A cidade de São Pedro ainda conta com diversos passeios. Os visitantes da estância podem fazer diversos estilos de roteiros. Além do parque aquático, que oferece opções de lazer para qualquer idade, ainda é possível tomar um belo café da manhã no pé da serra, ou no alto dela. As atrações culturais dão um gostinho de história e os visitantes podem conhecer parte dela no Museu Gustavo Teixeira.

As paisagens naturais brilham aos olhos de qualquer pessoa. Assim como o parque aquático, que fica em uma área afastada do centro da cidade, com muito verde e a Fazendinha do Vô Bráulio com animais para a criançada ter contato, São Pedro ainda pode ser vista do alto abraçada pela imagem do Cristo no parque Aureliano Esteves, no alto da serra.

Os amantes de adrenalina também podem curtir muito. O Thermas Water Park tem em seu complexo quilômetros de toboáguas em formatos reto e caracol, e o Free Fall, que possui incríveis 12 metros de queda livre. Já no roteiro da cidade para continuar nos esportes radicais, o visitante pode ainda voar de balão, descer uma tirolesa, ou ainda aproveitar as belezas naturais pelas trilhas de off-road.

Como o parque aquático é uma das maiores atrações da estância, famílias inteiras aproveitam. O parque infantil possui 8.000 metros quadrados divididos em área baby (com brinquedos para crianças de até 6 anos), área infantil (para crianças de 7 a 12 anos) e o Rio Lento para todas as idades. Para ajudar mamães e papais, a área infantil conta com playground, banheiro da família, fraldários, espaço para amamentação, e uma área especial com gazebos e atendimento vip para as famílias que buscam mais privacidade.



Conhecida por suas belezas naturais, a cidade está na encosta da Serra do Itaqueri, sendo visitada por milhares de aventureiros que curtem fazer rapel, trilhas de jipe, voos de asa-delta e parapente, balonismo, off-road e banhos de cachoeira

Os visitantes do Thermas Water Park podem usufruir também de diversas atrações do complexo de piscinas, incluindo a rampa de boias, o vulcão e a exposição do Mundo Pré-Histórico. Em sua estrutura, o parque possui restaurantes, lanchonetes, sorveteria, lojas de conveniência, locação de armários, estacionamento, enfermaria e segurança aquática.

Idealizado no início da década de 90 pelo Grupo J. Andrade, o Thermas Water Park de São Pedro (SP) oferece diversas atrações durante todo o ano. Numa área de 4 milhões de metros quadrados – sendo quase 70 mil metros quadrados de construção -, com milhões de litros de água espalhados por 19 piscinas, o complexo turístico tem como diferencial o fácil acesso a partir de importantes centros urbanos e rodovias, e localizado a menos de uma hora do Aeroporto Internacional de Viracopos e aproximadamente duas horas de São Paulo capital.