Thelma, do BBB20, agradece a Lula em entrevista: ‘Não tinha condições de fazer faculdade’

No “Triangulando”, o ex-presidente ainda elogiou Gil do Vigor, que está nos EUA

A campeã do BBB20 e apresentadora Thelma Assis recebeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no “Triangulando”, seu programa no Youtube, para falar sobre educação e oportunidades. Formada em medicina, Thelma lembrou sobre a época que entrou na universidade através de um programa de incentivo federal.



Na entrevista, ela contou que não tinha condições de cursar a universidade e que a mensalidade chegava a R$3,5 mil.

“Em 2005 recebi uma carta que fui contemplada com uma bolsa de 100% para cursar medicina na PUC e a mensalidade custava R$ 3,5 mil e não tinha condição nem de passar na porta da universidade. Entendo que isso é uma obrigação do estado, não um favor, mas não consigo não deixar de ser grata”, contou.



A campeã do reality ainda agradeceu e reforçou que essa é uma ajuda primordial e necessária, e que nos dias de hoje, ainda há muita luta para se ingressar na universidade e conseguir vencer as diferenças sociais.

“Se hoje estou olhando no seu olho aqui, é porque recebi uma oportunidade lá atrás. E todas as pessoas que estão em estatísticas de déficit de educação. Como o senhor se ente sabendo que mais de 3 milhões de universitários já se beneficiaram com o Prouni. E o que fazer com essas pessoas que ainda estão sendo oprimidas pela sociedade?”, questionou.



O ex-presidente relembrou a história de pobreza e dificuldades da família. “Fico emocionado e gratificado de ver pessoas como você e Gil chegar onde chegaram. O papel do estado é de abrir uma porta e dar as pessoas a oportunidade de disputar qualquer coisa nesse país. Fui o primeiro filho de uma mãe com 8 filhos a ter um diploma primário, fazer um curso técnico, por conta disso a ter um carro, comprar uma geladeira, um fogão”, lembrou.

Gil do Vigor, que participou do programa direto dos Estados Unidos onde está cursando seu PhD em economia, foi elogiado pelo ex-presidente. “Espero que você se forme e não perca a ideia da filosofia: muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza, pouco dinheiro na mão de muitos e distribuição de riqueza. O pobre quando pega R$ 20, ele não vai comprar bolsa ou dólar, vai comprar comida para casa s e a economia começa a girar”.