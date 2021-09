Triangulando de Thelma Assis promove debate com participação de Lula

A ex BBB Thelminha promoveu em seu canal do Youtube uma roda de debate sobre política com a presença de Lula, Gil do Vigor, Linn da Quebrada e Celso Athayde

A médica, ex-BBB e yotuber Thelma Assis promoveu na noite de ontem, dia 1 de setembro, uma roda de debate político-social em seu canal. O programa intitulado de Triangulando contou com participações de nomes famosos da arte e da política. O tema central para a conversa, desigualdade social. Para a transmissão via Youtube estiveram presentes o ex presidente Lula, Celso Athayde, a artista Linn Da Quebrada e o ex BBB Gil do Vigor (via chamada de vídeo).



Durante a roda de conversas conduzida por Thelma, vários assuntos relacionados ao tema desigualdade social foram abordados e comentados por seus participantes. Críticas sobre o atual governo e sua gestão frente à pandemia também. O ex-presidente Lula pode falar sobre sua gestão e da também ex-presidente Dilma e foi aclamado por Gil do Vigor, que não escondeu sua admiração em relação a Luis Inácio.

O tema Sus também foi debatido entre os presentes, sobre a importância do programa e o acesso da população à programas de saúde. Lula elogiou o Sistema Único de Saúde e disse que é preciso discutir a situação para que a população tenha acesso de qualidade tanto à consultas quanto a remédios.



“Nós fizemos uma revolução”. Disse Lula aos presentes no Triangulando ao se referir sobre os programas de moradia para pessoas de baixa renda. A ação começou com o “financiamento do puxadinho”, que originou o “Minha Casa Minha Vida”. Lula recordou que não havia um programa social destinado a aquisição de financiamento para reparos em moradia. A ideia era contemplar os inscritos neste programa com um milhão de casas e com vencimentos de um salário mínimo em média.

As cotas e o Prouni também foram assuntos na live de Thelma. As condições de vida da população negra e de baixa renda, um tema pertinente e atual, também estiveram entre as reflexões e reivindicações entre os presentes.

Para a gestão de crise na pandemia Thelma questionou o ex-presidente sobre o que ele faria frente a este problema. O ex-presidente declarou que criaria uma comissão científica de emergência com cientistas, médicos e que orientações à população sobre o Covid 19 seriam massivas.

Thelma também abriu espaço para as perguntas do Twitter, onde os seguidores e espectadores do programa podiam questionar, opinar… um tema delicado surgiu na pergunta de um dos seguidores por meio da rede social, que questionou Lula sobre sua foto recente junto ao Pastor Isidoro.

O pastor se denomina ex-gay e promove a “cura gay”. Lula elogiou o pastor com relação ao seu trabalho de recuperação de dependentes químicos e disse não saber deste projeto, mas que é preciso diálogo para todos cheguem em um consenso. O ex-presidente se comprometeu ainda e pedir ao líder religioso para que seja mais aberto, generoso e compreensivo. Lula finaliza dizendo: “Este é o meu papel”.

Linn se manifestou dizendo que Lula ao fazer uma foto com o pastor, é preciso pensar no significado desta imagem. Neste momento, Lula tentou fazer o papel de conciliador entre as partes declarando que é preciso discutir e convencê-lo do equívoco.

O ex-presidente agradeceu a oportunidade de debater tantos assuntos relevantes junto dos participantes e finalizou dizendo: “Vamos à luta, vamos esperançar todos os dias”!

O Triangulando ainda contou com apresentação artista Linn da Quebrada ao final de sua exibição.