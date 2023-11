The Town celebra resultados positivos das ações de sustentabilidade em sua primeira edição

A organização também comemora 93,39% dos resíduos gerados no festival fora de aterros

Comprometidos com a realização de eventos inspiradores, sustentáveis e que contribuem para a construção de um mundo melhor, deixando um legado positivo por onde passa, “Por Um Mundo Melhor” é uma iniciativa que nasceu a partir do Rock in Rio e se tornou um propósito consistente dentro da Rock World. A primeira edição do The Town, maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, que aconteceu em setembro de 2023 no Autódromo de Interlagos, local da nova Cidade da Música, se aliou a esse movimento para promover mudanças.

Dentre as diversas medidas, um dos destaques foi a parceria com a Heineken, Red Bull, Coca-Cola e Braskem, sendo um dos primeiros grandes eventos do Brasil a realizar, que incentivou o consumo consciente, o reuso dos materiais e o descarte correto. Como resultado da megaoperação, 472 mil copos reutilizáveis foram vendidos nos cinco dias de evento e 10 toneladas de resíduos deixaram de ser produzidas.

A organização também comemora 93,39% dos resíduos gerados no festival fora de aterros. “É preciso pensar em soluções alternativas e também numa destinação mais eficiente e circular dos resíduos. Isso é importante para o aumento do ciclo de vida dos produtos antes que sejam efetivamente descartados por completo. Por isso, em nossa gestão, trabalhamos com atenção e cuidado na separação e destinação adequada do que é gerado: orgânicos para compostagem; recicláveis retornam para a cadeia e são reincorporados, a madeira e coprocessados viram energia e só segue para aterro o que realmente não tiver nenhum valor agregado”, afirma Roberta Medina, vice-presidente Executiva da Rock World.

A executiva complementa: “No Rock in Rio 2022 desviamos 74,32% dos resíduos. Isso mostra o nosso comprometimento em evoluir a cada ano na construção de um mundo melhor”. Durante os cinco dias de festival, 85 toneladas de resíduos seguiram para reciclagem e puderam ser convertidas em renda para os catadores de uma cooperativa. Além da doação de 38 toneladas de materiais, como lonas, gramas e carpetes e 2,4 mil litros de óleo convertidos em sabão, evitando a contaminação de 2,4 bilhões de água.