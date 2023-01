The Town 2023: O festival dos mesmos criadores do Rock in Rio anuncia “The Town – O Musical”

Um espetáculo inédito que conta a história de um músico em busca de um sonho em São Paulo

O novo e maior festival de música, cultura e arte de São Paulo segue os passos do seu irmão mais velho, o Rock in Rio, e anuncia “The Town – O Musical” ampliando a experiência do público no megaevento, que já nasce oferecendo conteúdos além da música. A produção inédita e concebida exclusivamente pelo time criativo de The Town — um “Originals” — tomará conta de um enorme Domo de 50 metros de diâmetro na Cidade da Música.

Com criação de Roberto Medina, direção musical de Zé Ricardo, o festival dá vida a um novo espetáculo, que tem roteiro e direção artística de Charles Möeller. The Town realizará sua primeira edição no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 e já conta com Iza e Criolo como atrações confirmadas, além de um momento mágico que entrará para a história do festival, com um espetáculo de luz, música, fogos de artifício e transmissão ao vivo nos telões.

“The Town – O Musical” contará a história de um músico em busca de um sonho em São Paulo. Créditos: Divulgação

“The Town – O Musical”, será realizado dentro de um domo que será montado na nova Cidade da Música e possuirá 50m de diâmetro. O musical contará com 30 bailarinos. No espetáculo, o público vai ver de perto a história de um músico do interior de São Paulo que, ao ver na TV o anúncio de um novo festival, decide fazer as malas e embarcar em uma jornada pessoal, cultural e artística que o leva pelos diferentes bairros, ruas e cenários da capital, explorando cada recanto e cada ritmo que compõem a diversidade cultural paulistana.

Nessa jornada, o personagem será confrontado com os desafios do processo criativo para a composição de uma canção e conhecerá várias pessoas que se tornarão importantes para alcançar seu objetivo. Movido pelo sonho e pela capacidade de concretização, o músico busca chegar ao palco do maior festival de música, arte e cultura de São Paulo: The Town.

“Assim como no Rock in Rio, The Town extrapolará as fronteiras da música, oferecendo diversas experiências imperdíveis para o público. Esperamos que os fãs que assistam ao musical se identifiquem de alguma forma com a história que estamos produzindo. Digo isto, pois São Paulo é esta gigante cidade catalisadora de sonhos, o lugar perfeito para torná-los realidade, e é essa história que vamos contar no espetáculo”, comenta Roberto Medina, criador e presidente do The Town e Rock in Rio.

Roberto também ressalta a grande vontade de, cada vez mais, criar conteúdos proprietários: “Sempre fico empolgado em criar projetos que nascem e ganham vida nos nossos festivais. Temos talentos criativos incríveis no nosso time de “Rock Creators”, como a organização denomina os criadores de conteúdos, que junto de nosso time de diretores artísticos, diretores criativos e curadores fazem a magia acontecer na Cidade do Rock e, agora, na Cidade da Música”, destaca mencionando a área.

O espetáculo fará parte do festival The Town que acontecerá em São Paulo nos dias 2, 3, 7, 9 ou 10 de setembro de 2023. Créditos: Divulgação

Zé Ricardo, que esteve ao lado de Roberto Medina, na criação do espetáculo Uirapuru, o primeiro Originals que esteve no Rock in Rio, garante que emoção não faltará em “The Town, O Musical”: “The Town vai além da música, e abraça a cultura e a arte para si. São Paulo é uma cidade que dita o comportamento das pessoas, que lança muitas tendências, e está sempre aberta para receber todos que passam por aqui. Ela é multicultural, vibrante e intensa e tudo é resultado de uma saudável mistura de diferentes culturas. É essa a essência que traremos nesse espetáculo, com uma produção gigante para este espetáculo, que entregará uma atração potente e emocionante para todos que estiverem presentes na Cidade da Música. Será algo inédito e totalmente inovador, especialmente se estivermos falando em produções de grandes festivais”, garante o diretor musical.

Seguindo a parceria de sucesso do Uirapuru, musical que aconteceu na última edição do Rock in Rio, os organizadores de The Town convidaram Charles Möeller, um dos mais conceituados e festejados diretores teatrais da atualidade, para dirigir artisticamente e roteirizar o espetáculo. “Daqui até setembro teremos muitas novidades pra contar dessa viagem que faremos ao lado deste músico, que é o protagonista do espetáculo. O musical vai ser mágico e trará para o público algo que o ser humano precisa resgatar, que é a capacidade de transformar a vida, de fazer acontecer. Teremos bailarinos e atores que convidarão o público a embarcar nessa viagem que promete ser transformadora”, conta Charles, que finaliza: “Quem estiver na Cidade da Música nos dias 2, 3, 7, 9 ou 10 de setembro de 2023, e assistir ao musical, certamente não irá esquecer.”