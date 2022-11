The Masked Singer Brasil: Sabrina Sato é confirmada como nova jurada do programa, que estreia em janeiro

Apresentadora divulgou a novidade nesta quarta-feira (30), durante sua participação no “Encontro com Patrícia Poeta”, da Globo

A terceira temporada do “The Masked Singer Brasil” estreia em janeiro de 2023, durantes das tardes de domingo, e conta com uma novidade: a participação da apresentadora Sabrina Sato, que entra no lugar de Tatá Werneck como a nova detetive, responsável por desvendar quem são as personalidades mascaradas, junto aos demais participantes.

O anúncio foi realizado nesta quarta-feira (30), durante o programa “Encontro com Patrícia Poeta”, na Globo, onde Sato comentou sobre as expectativas para essa nova empreitada. “Estou muito feliz que agora faço parte do The Masked Singer. Estou animadíssima! É um programa de muito sucesso, é divertido, para a família”.

Apresentado por Ivete Sangalo, a atração que já é sucesso comercial na emissora, rendendo ao grupo mais de R$100 milhões, também conta com os detetives Taís Araujo e Eduardo Sterblitch, amigo de Sabrina, e com Priscilla Alcantara nos bastidores. Há também a quarta cadeira fixa, que ainda não foi confirmada qual celebridade irá ocupar.

“Taís Araujo, eu te amo, Eduardo Sterblitch, meu amigo de longa data, Ivete, minha rainha, mas sou muito boa em adivinhar, uma detetive de primeira! Veio com a tática dos meus antepassados, vocês vão ficar passados quando eu adivinhar todos”, comenta a artista.

Sabrina diz ser uma grande responsabilidade participar do reality. “Fiquei muito feliz com o convite para fazer parte desse time. Além de uma honra, é também uma grande responsabilidade. O ‘The Masked Singer’ é um programa para toda família e mostrou desde o começo ser um formato vitorioso, que encanta o público com as apresentações e fantasias lúdicas (que eu amo) e agita as redes sociais com o mistério de quem são os participantes. Tenho certeza que vou me divertir muito. Estou animada e ansiosa para o início das gravações. Espero que todos também se divirtam com a gente”.

Outros programas

Além da já confirmada participação no “The Masked Singer Brasil”, Sato também integra o time do “Saia Justa” e do “Desapegue se For Capaz”, ambos do GNT.

Conhecida em 2000 por fazer parte do corpo de baile do “Domingão do Faustão”, na Globo, a artista passou por participações em novelas, “Big Brother Brasil 3”, “Pânico na TV” e na rádio, comandou o “Programa da Sabrina”, na RecordTV, apresentou o reality “Made in Japão”, “Game dos Clones”, “Ilha Record”, entre outras atuações.

The Masked Singer Brasil

O reality é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil, baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, tem direção artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil). O reality tem previsão de estreia em janeiro.