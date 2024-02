The Calling e Fresno estão confirmadas na Blast Party, em Guarulhos (SP)

O festival acontecerá no dia 27/04 com ingressos entre R$ 85 e R$ 110 e, ainda, arrecadará alimentos não perecíveis

A Blast Party, já confirmou o line-up, e entre as bandas está The Calling, banda que estourou no início dos anos 2000, com a música “Wherever You Will Go”. Além dela, farão parte da festa Fresno, Plutão Já Foi Planeta, Sleeper Signal, Esteban Tavares, Ananda e The Seer, que será realizada no dia 27 de abril, no Espaço Inter, em Guarulhos (SP). Os ingressos para a Blast Party custam entre R$ 85 e R$ 110 e já estão disponíveis no site da Q2 Ingressos: aqui.

Ação social conjunta

O evento, em parceria com o Instituto Campeão Brasileiro, irá receber doações de alimentos não perecíveis no dia do evento e no horário comercial, diretamente no instituto, que se dedica em apoiar organizações sem fins lucrativos em todo o Brasil, impactando comunidades e melhorando a qualidade de vida de milhares de pessoas.

Sobre os artistas confirmados na Blast Party

The Calling

O The Calling trará em seu repertório os sucessos que marcaram a geração dos anos 2000 com inúmeras reproduções de seus hits nas rádios do mundo e clipes que dominavam a programação da saudosa MTV Brasil. Liderada por Alex Band, a banda que já vendeu mais de 20 milhões de discos em todo o mundo, alcançou o estrelato com os mega hits “Wherever You Will Go”, “Adrienne”, “Things Don’t Always Turn Out That Way”, entre outros.

Para mais informações: Instagram @thecallingmusic e site.

Fresno

Formada em 1999, em Porto Alegre (RS), a Fresno tem uma carreira única no rock brasileiro. Desde sua independência de grandes gravadoras, a banda produz seus próprios álbuns, explorando novas referências a cada lançamento e ampliando sua paisagem sonora. De álbuns quase progressivos como “Infinito” até trabalhos sinfônicos como “Sinfonia de Tudo que Há”, a Fresno foge do convencional, surpreendendo seu público. Seu último álbum, “Sua Alegria Foi Cancelada” (2019), trouxe uma nova abordagem sonora, com sintetizadores distorcidos e guitarras versáteis, sublinhando letras sinceras de Lucas Silveira. Em 2021, a banda apresentou o projeto INVentário, lançando 21 faixas ao longo de 45 dias, explorando novos formatos. No dia 5 de novembro de 2021, lançaram o nono disco, “Vou Ter Que Me Virar”, com participação de Lulu Santos, estreado no Lollapalooza Brasil 2022. Desde então, a turnê VTQMV vem lotando casas de shows em todo o país.

Para mais informações: Instagram @fresnorock e site.