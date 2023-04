Thati Lopes e Estevam Nabote estrelam campanha de aprendizagem digital do Passei Direto e Porta dos Fundos

Humor e tecnologia educacional se encontram em nova campanha que estreou em 19 de abril, nas redes sociais da Passei Direto

O Porta dos Fundos e a plataforma de estudos Passei Direto se uniram em uma nova campanha que tem como objetivo destacar a eficiência da aprendizagem digital. A campanha, que foi estrelada por Thati Lopes e Estevam Nabote, ambos do elenco do Porta, estreou nesta segunda-feira (19) nas redes sociais do Passei Direto e terá mais veiculação no dia 26 de abril.

Nos vídeos da campanha, os dois comediantes destacam o uso do aplicativo do Passei Direto, que faz parte do ecossistema UOL EdTech e busca transformar a forma como as pessoas aprendem por meio do uso de tecnologias educacionais.

Thati Lopes

A campanha tem como assinatura “Curta um novo jeito de aprender” e destaca como a empresa se tornou um dos maiores espaços de conteúdo digital com uma rede de apoio estudantil que tem colaborado para o sucesso de mais de 36 milhões de usuários, com mais de 14 milhões de materiais compartilhados.

De acordo com Carolina Gatti, diretora de marketing UOL EdTech, a estratégia deste ano é aproveitar o humor inteligente e as narrativas envolventes que os seguidores do Porta dos Fundos já conhecem e amam para juntos criarem um conteúdo que não só seja divertido, mas também informativo e útil para os estudantes.

Estevam Nabote

Já Ian SBF, sócio-fundador do Porta dos Fundos, destaca a importância do acesso à educação e a um estudo mais prático, simples e dinâmico, reforçando que a parceria com o Passei Direto é uma excelente oportunidade de participar da estratégia de comunicação de uma marca que oferece variedades de conteúdo para uma aprendizagem mais prática e colaborativa.

Com a nova campanha, a Passei Direto busca alcançar novos públicos em todo o Brasil e consolidar sua posição como marca de referência no mercado de tecnologia para educação. A iniciativa também reforça a importância da tecnologia como aliada na jornada de aprendizagem dos estudantes.