Thassia Naves se destaca com looks em Semana de Moda de Milão

Na Itália, influenciadora brasileira usou looks da Dolce & Gabbana, Philip Plein, Emporio Armani, Fendi, Schiaparelli e Diesel

Após dar uma pausa na participação em eventos internacionais para se dedicar ao filho Joaquim, a influenciadora digital Thassia Naves participou da Semana de Moda de Milão, iniciada na terça-feira (20) e com término na segunda (26), na qual foi uma das brasileiras mais aguardadas no evento.

Nesta edição dos desfiles, a comunicadora brasileira preferiu vestir looks confortáveis, práticos e elegantes. As botas de cano alto receberam destaque nas produções, tal como a utilização de acessórios, como jóias e óculos de sol, que proporcionaram aos looks dinamismo e deram o toque especial para os estilos.