Thássia Naves e Luiza Barcelos lançam coleção especial inspirada na multiplicidade da mulher

Assumidamente apaixonada por moda, a fashionista e formadora de opinião, Thássia Naves se une à Luiza Barcelos, marca referência em sapatos de qualidade e elegância -, para criar a coleção intitulada como ‘Contos de Thássia’.

A mensagem chave do novo projeto é a multiplicidade das mulheres e suas infinitas versões. Na collab serão retratadas por meio de combinações de cores vibrantes, brilhos e saltos altos que se tornam aliados de peças descomplicadas num momento em que os imperativos são alegria, ousadia e sonho.

A sinergia entre Thássia e Luiza não é nenhuma novidade. Há 12 anos ambas compartilham de uma parceria que traduz a paixão pelo universo da moda, valores familiares e encontros de identidades, unindo a personalidade divertida, ousada e romântica da fashionista com a modernidade e conceito da marca.



Créditos: Lufré

“Estou realizada com esse projeto. Minha relação com a Luiza é de muita admiração pela sua linda trajetória. E para esta parceria conseguimos desenvolver uma coleção pensada para o momento em que estamos vivendo de esperança e novas possibilidades. Por meio de cores vibrantes, ousadia e misturas de contextos inusitados, as peças são para mulheres como nós, múltiplas, onde podemos ser diversas versões de si em vários momentos do dia. Estou muito orgulhosa do resultado e, principalmente, por participar de cada etapa”. comemora Thássia Naves.

Após uma imersão em pesquisas e estudos para entender as ideias, a coleção ‘Contos de Thássia’, foi desenvolvida especialmente para eternizar a história da marca. A linha aposta no retorno dos saltos nas alturas, reivindicando seu espaço para rejuvenescer a estação. Assim como super altos, a collab traz saltos baixos, as diferentes estaturas refletem o momento da moda. O clássico kitten heel reafirma seu lugar no guarda roupa e se atualiza com o shape geométrico.

Em uma coleção com Thássia Naves não poderia faltar rasterias marcantes. As cores vibrantes aliadas ao metalizado criam um modelo cheio de personalidade. Toe sandals também aparecem repaginadas: com as tiras mais delicadas, deixando o pé a mostra e evidenciando o capricho de cada modelo.



Para marcar a grande parceria, as gladiadoras são o grande marco. Em única versão, a rasteira no metalizado ouro, com tiras delicadas, confere delicadeza e sensualidade que são a cara do verão.

E ainda, com tons vibrantes, modelos diversos, enfeites e cores únicas, as opções – em rasteiras, sandálias, saltos e papetes – traduzem pontos em comum entre a influenciadora e as principais mensagens da marca presentes em cada trabalho. Entre essas inspirações, se destacam as tendências mais quentes para o verão, sofisticação e personalidade para construir novos caminhos a cada passo.