Thássia Naves é destaque na AmfAR durante o Festival de Cinema de Veneza

Influenciadora voltou aos eventos internacionais após o nascimento do filho e exaltou importância da amfAR

A comunicadora e empresária Thássia Naves marcou presença no jantar de gala da amfAR neste domingo (2). A influencer já está na cidade a convite da Campari, marca apoiadora do gala. “Já tenho uma história com o amfAR, em participações em Cannes e São Paulo. Não só é um dos eventos mais importantes do circuito internacional, ele tem uma importância social e humanitária fundamental em prol da pesquisa sobre a AIDS e prevenção do HIV”, afirmou Thássia, momentos antes de chegar ao evento.

Thássia Naves participa de baile de gala da amfAR | Créditos: Higor Blanco

Com styling de Pedro Salles, make up de Charlotte Tilbury e cabelo por Giocommo, Thássia optou por um vestido Yves Saint Laurenti e joias da Damiani. Em uma passagem-relâmpago pela cidade italiana, a mãe de Joaquim faz sua nesta segunda-feira (4) no tapete vermelho, no lançamento do filme Priscilla, de Sofia Coppola.

Thássia usou um vestido Yves Saint Laurenti

Créditos: Higor Blanco



“Estou muito feliz em estar aqui em Veneza, minha estreia no Festival Internacional de Cinema, a convite de uma marca parceira e de tanto prestígio, patrocinadora de um evento tão importante que abre a temporada internacional neste segundo semestre. Como este é o meu primeiro trabalho fora do Brasil depois do nascimento do Joaquim, fizemos uma logística para ser uma viagem mais rápida, volto para casa em dois dias. Que bom que deu tudo certo. Nós, mães, sabemos que sair de casa pra trabalhar quando nossos filhos são pequenos não é fácil, mas tenho a tranquilidade em poder deixar o Joca com o pai e a nossa família, essa rede de apoio faz toda a diferença”, contou Thássia.