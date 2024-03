Thássia Naves celebra 15 anos de carreira

A influenciadora digital, comunicadora e empresária Thássia Naves foi uma das pioneiras na criação dos blogs de moda no Brasil, fazendo seu primeiro post no “Blog da Thássia” no dia 13 de março de 2009. Na época, a jovem dava dicas de moda, beleza, viagens e lifestyle em seu blog, que deram início aos seus 15 anos de carreira, pautados na dedicação, criatividade e inspiração e que influenciaram milhões de pessoas pelo mundo.

Thássia Naves no Baile da Vogue 2013



Entre o início da carreira até o momento em que se consolidou de fato e se tornou uma referência neste universo, Thássia acumulou momentos inesquecíveis e conquistas significativas, como suas parcerias com grandes marcas como Chanel, Dior, Valentino, presença em eventos importantes ao redor do mundo como Met Gala, Festival de Cinema de Veneza, Fashion Weeks em Nova York, Paris, Milão e Londres, além do lançamento de coleções próprias e o estabelecimento de sua marca pessoal de roupas esportivas voltada, sobretudo, para o beach tennis.

Thássia Naves em seu bazar beneficente em 2023 e 2021



Um dos ensinamentos proporcionado por Thássia aos seus milhões de seguidores é a aceitação de sua autenticidade, compartilhando não só a sua trajetória profissional, como também momentos de evolução pessoal como casamento, a construção da nova casa e o nascimento do seu filho, Joaquim.

Thássia Naves com seus pais em seu casamento



Além de todos esses grandes feitos, Thássia ainda destinou tempo e dedicação ao engajamento em causas sociais e projetos de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade. Por meio de sua plataforma, a influenciadora digital promoveu ações e campanhas como o Bazar da Thássia, realizado há 13 anos e que na última edição em 2023, conseguiu, em menos de 24 horas, arrecadar mais de R$500 mil, valor que foi doado integralmente à Casa do Menor, instituição de auxílio a crianças em Uberlândia, cidade natal de Thássia.