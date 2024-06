Thássia Naves, Annita e Gkay são as brasileiras de destaque no Vogue World em Paris

Thássia Naves, influenciadora e ícone da moda brasileira, marcou presença no prestigioso Vogue World 2024, realizado em Paris. Thássia desfilou no evento, que celebra as maiores tendências e personalidades do mundo fashion, ao lado de outras estrelas internacionais. Annita e Gkay também estiveram por lá, reforçando a posição de destaque do Brasil no cenário global da moda.

Anitta em Vogue World

O evento aconteceu neste domingo, 23 de junho na icônica Place Vendôme em Paris, e reuniu mais de 500 celebridades, artistas e fashionistas para uma noite inesquecível de moda, esporte e cultura.

Gkay em Vogue World: Paris 2024

Apresentado pela atriz e modelo Cara Delevingne, o desfile celebrou a beleza do corpo humano em movimento e a rica história da moda francesa. Looks que remontavam aos anos 1920 se entrelaçavam com diferentes modalidades esportivas, em uma homenagem à força, elegância e à abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que vão começar no dia 26 de julho.

Academias de toda a França colaboraram com a Vogue na concepção do evento, inspirando-se em atividades como ginástica, tênis e esgrima para criar um cenário vibrante e dinâmico. O resultado foi um espetáculo de luzes, cores e música, que celebrou a vida, a cultura e a paixão humana.