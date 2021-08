Com corpo definido e muito gingado, Thamy vira referência em Salvador

A influenciadora saiu de casa aos 15 anos e se tornou um fenômeno nas redes sociais

Quem vê a vida badalada de Thamy nas redes sociais não imagina que ela nasceu em uma família simples do interior do Espírito Santo e se tornou o fenômeno que é hoje. A jovem, de apenas 23 anos, mora atualmente na Bahia e conseguiu realizar o sonho de trabalhar com moda, música, dança, e ainda ajudar os pais.



A dançarina saiu de casa aos 15 anos para morar sozinha. Ela começou a partir de alguns concursos de beleza e foi encantando todos por onde passava. Com isso, Thamy começou a trabalhar com algumas marcas e fazer trabalhos nas redes sociais, crescendo cada vez mais.

Thamy afirma estou solteira e feliz



A influenciadora conta que o público que a seguia adorava acompanhá-la, por isso ela acabou ganhando muitas oportunidades grandes, como a de criar duas marcas, sendo uma de óculos, que já foi lançada, e a outra de ‘beach wear’, que será lançada em setembro. “Eu tenho um perfil meio diferente, um estilo diferente e a galera ‘abraça’ muito. Sempre tudo que eu falava ou indicava as pessoas acabavam comprando, aí tive a ideia de criar algo que tenha a minha cara e o meu estilo. É como se meus seguidores tivessem um pedacinho de mim”, disse Thamy sobre as marcas.



A jovem capixaba tem um contato muito próximo dos fãs, ela afirma que adora conversar com eles, dar conselhos, ouvir as histórias. O público gosta tanto dela que em apenas 2 anos, o canal de dança que ela criou no YouTube chegou a 1 milhão de seguidores, marca difícil de ser alcançada tão rapidamente. Os vídeos também chamaram atenção de Felipe Original e Dênis DJ, que já a convidaram para participar de clipes.

Thamy participou do clipe da musica EVOLUIU de Felipe Orginal



Nas fotos, a maioria dos comentários são positivos. Thamy diz que não se importa muito com os haters. “Tem comentários que, se eu estivesse em um dia ruim, eu chorava, me sentia mal e queria desistir, mas aí uma das coisas que me ajudou foi a terapia. Eu entendi que se alguém te manda ódio, isso quer dizer mais sobre ela do que a gente”, diz.

“Eu tenho um perfil meio diferente, um estilo diferente e a galera ‘abraça’ muito. Sempre tudo que eu falava ou indicava as pessoas acabavam comprando”



Já sobre os comentários maliciosos, Thamy garante que recebe poucos. Ela diz que não é muito assediada e quando acontece, sempre leva na brincadeira. A jovem terminou um noivado há cinco meses e afirma que está na pista. “Estou solteira, mas graças a Deus estou muito bem, feliz e focada no meu trabalho”, afirma.



Agora, Thamy está trabalhando em novidades para os fãs. Além da nova marca de moda, ela também lançou duas músicas autorais e está planejando novos vídeos de danças para o canal do YouTube. “Eu amo arte, eu sempre falo que sou artista. Gosto de tudo, de dançar, cantar, empresariar”, finaliza.