Thammy Miranda revela detalhes inéditos de sua relação com Andressa Ferreira

Thammy Miranda esteve presente no novo projeto de Antonia Fontenelle que está sendo gravado em São Paulo. O vereador contou detalhes de como foi a transição de gênero, falou sobre o seu relacionamento com a mulher, Andressa Ferreira e como tem sido seu mandato como político. “Essa é a minha verdade, esse sou eu. Para mim seria muito difícil que eu não pudesse ser quem eu sou hoje. É assim que eu sou e quando eu te mostrei as fotos, eu já era aquilo. Eu só não era por fora. Eu não queria nascer assim”, disse.

“Vocês podem imaginar o que é ser uma pessoa trans, mas vocês nunca serão. Quando eu acordava e me via com os seios, me incomodava. Mais corajoso do que eu, é a Andressa. Eu vejo que na minha família, você pode conquistar tudo aquilo que quiser. A minha família sempre foi o meu sonho. Eu sempre quis ter um filho. Eu sempre quis ter uma família. Eu queria ter uma base e que meu filho soubesse que ele vai chegar em casa e encontrar uma família”, relatou o filho da Gretchen.



Thammy Miranda contou que a sua família é o que existe de mais improvável. “Nós somos o mais improvável que poderia existir e existe. Tudo aquilo que for verdade pra você, você pode conseguir. Se estiver em seu coração, você pode conseguir. Quando eu falei que era gay para a minha mãe, ela me disse que isso não é era de Deus e que eu estava com o espírito da homossexualidade. Eu falei que tudo bem, eu iria para a igreja, mas se não saísse nada de espírito, ela me deixaria em paz”, disse.

O político conversou com Antonia Fontenelle sobre seu relacionamento com Andressa Ferreira, com quem tem um filho, Bento. “Eu acho que a Andressa se apaixonou por uma alma. Eu sempre fui quem eu sou, mas não era metade dessa forma física. A Andressa já era lésbica muito antes de mim”, contou.

Desde 2016, Thammy se envolve com política e em 2020 foi o eleito o primeiro homem transexual na Câmara Municipal. “Eu não consigo admitir o que eu vejo na rua e depois eu vejo em casa. Eu não seria ser humano com essa discrepância. Na minha vida estava tudo certo, eu estava com a vida estabilizada, mas eu sai da minha zona de conforto para representar 12 milhões de pessoas. É tão sério que 55 pessoas representem 12 milhões. Eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas. Eu preciso deixar algum legado para o meu filho”, declarou.