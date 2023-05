Thalles Roberto faz pré-lançamento do DVD “Deixai Vir” e recebe o casal Sônia e Estevam Hernandes, bispa Virgínia Arruda e pastor Leonardo Sale

A gravação do projeto infantil aconteceu em dezembro de 2022 na Arena Tatuapé Shows, em São Paulo, o lançamento oficial do projeto está marcada para a próxima quinta-feira (11), nos principais cinemas do país

Na última segunda-feira (08), o cantor Thalles Roberto recebeu na sala de cinema Kinoplex Itaim, em Itaim Bibi – São Paulo – amigos, familiares e a imprensa para o pré-lançamento do seu novo DVD “Deixai Vir”.



Entre os convidados exclusivos, estiveram presentes os líderes da Igreja Renascer em Cristo e organizadores do evento ‘Marcha para Jesus’ – maior evento evangélico do Brasil, agendado para o próximo dia 8 de junho em São Paulo – apóstolo Estevam Hernandes e sua esposa, a bispa Sonia Hernandes, a bispa Virgínia Arruda, que acaba de lançar o single “Estou de Pé” – uma colab com o cantor Wilian Nascimento – e o pastor Leonardo Sale, famoso por arrastar multidões às suas celebrações e por movimentar o SBT durante participação em Programa da Patrícia Abravanel, exibido no último domingo (6).

Bispa Sônia Hernandes, bispa Virgínia Arruda, Thalles Roberto, apóstolo Estevam Hernandes e Pr. Leonardo Sale

Crédito: Divulgação



A gravação do projeto infantil aconteceu no dia 7 de dezembro de 2022 na Arena Tatuapé Shows, na zona leste da capital paulista. O registro do show teve participações da cantora Isadora Pompeo, do rapper Victin e da dupla Patati Patatá. O roteiro incluiu a apresentação de seis músicas inéditas nos dez números do espetáculo.



O circo da dupla Papati Patatá foi armado na arena para criar um ambiente lúdico. Para animar ainda mais a gravação, Thalles Roberto formou uma banda só de crianças. Os filhos do cantor também fizeram uma participação especial cantando junto do pai. O lançamento oficial do projeto está marcado para a próxima quinta-feira dia 11 de maio, nos principais cinemas do país.