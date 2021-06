Thalita Zampirolli faz ensaio sensual na Times Square, em NY

Modelo e empresária, foi clicada pelo fotógrafo queridinho dos famosos, Mayron Brum.

Entre um clique e outro a modelo e empresária Thalita Zampirolli roubava a atenção de quem passava pela Times Square, famoso cartão postal de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A muda foi clicada em um ensaio sensual pelas lentes do conceituado fotógrafo Mayron Brum. O ensaio elevou a temperatura do local, que já foi palco do filme Homem-Aranha, e até mesmo a polícia precisou ajudar.

“Apesar de estar morando aqui nos EUA já algum tempo e conhecer bem Nova Iorque, essa experiência foi inédita na minha vida. O Mayron Brum é um fotógrafo muito conceituado aqui e o ensaio ficou incrível. Posso dizer que elevamos a temperatura da Times Square e a polícia precisou dar apoio pra gente” disse a modelo.

















A também atriz mora nos Estados Unidos e há cinco anos vem construindo trajetória de sucesso como empresária. Ela abriu um instituto de beleza e estética em Boston, onde oferece serviços de cabeleireiro e até tratamentos dermatológicos de ponta, como Botox.