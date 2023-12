Thales Ramalho: 100 anos de história documentada no livro que resgata sua trajetória política

Político peça-chave na redemocratização é homenageado em obra lançada na Academia Pernambucana de Letras

Nesta quinta-feira (14), a Academia Pernambucana de Letras será palco do lançamento do livro “Thales Ramalho: Política, Diálogo e Moderação – 100 Anos”, uma obra que mergulha na trajetória do ex-deputado federal que desempenhou papel crucial na redemocratização do Brasil. Thales Ramalho, nascido em João Pessoa em 1923 e radicado em Pernambuco, será celebrado em um evento que reunirá admiradores, políticos, jornalistas e intelectuais.

A obra, minuciosamente pesquisada e detalhada pelo escritor e jornalista pernambucano Cícero Belmar, é um tributo ao político que, ao longo de cinco mandatos como deputado federal, foi um dos grandes articuladores da redemocratização do país. O livro, intitulado “Thales Ramalho: Política, Diálogo e Moderação – 100 Anos”, é resultado de anos de pesquisa e do desejo póstumo do próprio político, que faleceu em 2004 sem ver concretizado o projeto que sempre almejou.

A trajetória de Thales Ramalho é apresentada de forma não linear, uma viagem pelas idas e vindas de sua vida política. O livro inicia-se com um evento marcante: o casamento de sua filha, Ana Clara, em 1985, que reuniu importantes figuras da Nova República. Essa celebração é o ponto de partida para revisitar momentos cruciais na abertura política no Brasil.

O político, que sofreu um AVC em 1972 e um acidente de trânsito em 1976, dedicou parte de sua carreira à defesa de políticas públicas para pessoas com deficiência física. Sua atuação resultou na aprovação da Emenda Constitucional número 12, que melhorou as condições sociais e econômicas dessas pessoas. Thales Ramalho também recebeu o título de Cidadão do Recife, em um gesto simbólico protagonizado por uma jovem com deficiência física.

Além de sua atuação política, o livro revela que o apartamento de Thales em Brasília foi um ponto de encontro estratégico para políticos de oposição, incluindo Ulysses Guimarães e Tancredo Neves. O político foi fundamental na luta pela anistia, sendo um dos grandes incentivadores desse movimento.

Após anos de dedicação à política, Thales encerrou sua carreira parlamentar em 1986, assumindo o desafio de ser ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e, posteriormente, assessor especial de José Sarney. O livro destaca o impacto de suas ações e seu papel nas mudanças que levaram ao fim da ditadura militar no Brasil.

A obra é uma preciosidade de resgate histórico, fornecendo uma fonte de consulta valiosa para diversas áreas. Lançado em um momento em que a democracia é mais valorizada do que nunca, “Thales Ramalho: Política, Diálogo e Moderação – 100 Anos” é uma homenagem merecida a um dos heróis da redemocratização brasileira.