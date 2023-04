Thales Ragone revela desafios e dicas para o sucesso no mundo dos negócios do entretenimento

Empreendedorismo ou influência digital: qual caminho escolher para o sucesso?

Nos últimos anos, o empreendedorismo e a influência digital têm sido cada vez mais populares, com muitas pessoas buscando assumir o controle de suas carreiras e criar seu próprio sucesso. Embora ambos os caminhos tenham seus próprios benefícios únicos, pode ser difícil determinar qual é o certo para você.

Thales Ragone, o empreendedor que se tornou referência no mundo dos eventos de grande porte

Thales Ragone é um empresário influencer que decidiu ir para o mundo do entretenimento, organizando eventos, elaborando suas festas e até mesmo uma balada para chamar de sua. “Sou dono da boate Louvre Lounge que fica em Itacoatiara, Niterói, no Rio de Janeiro, sou envolvido em diversos eventos de grande porte. E sou dono da agência de turismo Rio Bus Viagens, onde faço viagens para eventos pelo Brasil inteiro como Tomorrowland, Barretos, Oktoberfest, Villa Mix, Festeja, XXXPERIENCE e etc”, conta.

Ao longo de sua carreira, Thales Ragone já contratou praticamente todos os grandes nomes da música eletrônica, como Vintage Culture, Alok, Illusionize, Chemical Surf, Cat Dealers, Dashdot, Dubdogz, entre muitos outros. No entanto, ele também enfrenta desafios em seu trabalho: “Planejar, organizar e executar. Poucas horas de sono e muito trabalho”, revela.

Empresário circulou do empreendedorismo ao sucesso no mundo do entretenimento

Questionado sobre seus planos para o futuro, Thales Ragone quer crescer e alavancar seus negócios voltados para o entretenimento, dentro e fora das redes sociais. Ele oferece uma dica especial para aqueles que querem seguir no ramo: “Estude, absorva conhecimento sobre a área e se for seguir, tenha coragem, contatos e disposição”.

Com sua visão empreendedora e habilidades como influenciador, Thales Ragone prova que é possível ser bem-sucedido no mundo do entretenimento. Seus negócios continuam a crescer e ele espera inspirar outros a seguirem seus sonhos e criarem seu próprio sucesso.