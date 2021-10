Thais Carla faz discurso de empoderamento no programa Encontro com Fátima Bernardes

A Dançarina e influenciadora digital Thais Carla foi convidada do programa Encontro da Rede Glogo

Vitoriosa em seu processo contra o humorista Leo Lins, a dançarina Thais Carla bateu um papo com a apresentadora Fátima Bernardes no programa Encontro.

Thais moveu um processo na justiça contra o humorista por postagem de uso indevido de sua imagem. O teor da postagem em questão caracterizava Gordofobia. No post, Lins ridicularizava a influenciadora digital com palavras preconceituosas e gordofóbicas.

O humorista, que faz parte do staff de comediantes do The Noite, exibido pelo SBT, terá de pagar para Thais em 5 mil reais de indenização. Em conversa com a apresentadora Fátima Bernardes, ela fez um discurso de empoderamento: “Não importa como elas sejam, elas podem ser felizes do jeito que elas são! A sociedade tem que entender que basta você se encontrar e ser feliz”.



Thais Carla já participou do extinto programa Lengendários e foi bailarina da cantora Anitta, se apresentando em shows e programas de tv com a diva pop. Hoje faz sucesso no aplicativo Tik Tok e tem um sex shop.