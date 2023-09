Thaila Ayala e Renato Goes participam da 9ª MASP Festa em São Paulo

Shop2gether e Celebridades se Unem na MASP Festa Beneficente

Na última terça-feira (19), São Paulo foi palco da 9ª edição da MASP Festa, um evento beneficente que se tornou uma tradição anual para arrecadar fundos destinados a projetos cruciais do Museu de Arte de São Paulo (MASP). A noite glamorosa contou com a presença de diversas personalidades, incluindo o casal de atores globais Thaila Ayala e Renato Goes.

Thaila Ayala e Renato Goes apoiam MASP em evento beneficente

O evento, que visa apoiar as iniciativas fundamentais do MASP, teve um destaque especial este ano com a parceria da marca de moda Shop2gether, fundada por Ana Isabel Carvalho Pinto. A Shop2gether reuniu amigos e parceiros da marca para celebrar sua colaboração com o museu e, ao mesmo tempo, contribuir para a causa.

Casal brilha na 9ª MASP Festa

Entre os convidados ilustres estavam a empresária Anna Carolina Bassi, que se destacou em seu apoio à iniciativa, e Luciana Wodzik, diretora-executiva do Grupo Arezzo, que também marcou presença na noite beneficente.

A MASP Festa, além de promover a arte e a cultura, desempenha um papel crucial na captação de recursos que permitem ao museu continuar desenvolvendo seus projetos e exposições inovadoras. A parceria com a Shop2gether e o apoio de personalidades como Thaila Ayala e Renato Goes certamente contribuíram para o sucesso deste evento, que visa preservar e promover a riqueza cultural de São Paulo.