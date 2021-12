Thaeme se emociona ao fazer relato nas redes sociais

A convite de O Boticário a cantora decidiu compartilhar com seus seguidores sua melhor memória olfativa

Recentemente Thaeme contou em suas redes sociais uma comovente história que, até então, não era pública. Na verdade, ela contou um dos sonhos mais lindos e reais que já teve e que aconteceu em julho de 2018, logo após sua primeira perda gestacional.

“Eu tinha acabado de passar por uma perda gestacional, estava super abalada, chorava todos os dias. Nesse dia, uma amiga que estava viajando comigo me contou que uma amiga dela sonhou comigo. No sonho, ela estava no camarim tirando uma foto com Thaeme e Thiago e quando se despediu colocou a mão na minha barriga e falou ‘tchau princesa’. Fiquei extremamente emocionada”, disse no vídeo.

Thaeme lembra de estar deitada na cama do ônibus de Thaeme e Thiago chorando e ouvindo louvores quando adormeceu. Foi aí que o sonho com a sua melhor memória olfativa começou.

Na época, na sua interpretação, Thaeme achava que era Deus permitindo que ela se despedisse de sua Yasmin

“Eu estava em um quartinho escuro e vazio sentada em uma cadeira quando uma porta se abriu e entrou um moço com um bebê nos braços. Ele colocou o bebê no meu colo, saiu e eu, instantaneamente, comecei a cheirar profundamente a cabecinha da criança. Senti o melhor cheiro que eu já senti em toda a minha vida. Era muito real. Tanto que eu lembro daquele cheirinho até hoje”, fala.

Na época, na sua interpretação, Thaeme achava que era Deus permitindo que ela se despedisse de sua Yasmin. Duas semanas depois ela descobriu que estava grávida de Liz.

“Um tempo depois, quando eu já estava com a Liz nos braços é que eu fui entender o real significado do sonho. Era Jesus me entregando a Liz. Aquele cheiro nunca saiu da minha cabeça. É exatamente o cheiro da cabecinha da Liz. Foi o melhor sonho que eu já tive em toda a minha vida e é a minha melhor memória olfativa”, encerra.

Thaeme já passou por quatro perdas gestacionais. Duas antes da sua primeira filha Liz, de 2 anos, e duas antes da recém-nascida Ivy. Na ocasião da primeira perda Thaeme descobriu que tinha uma doença chamada Trombofilia, a causa dos seus abortos espontâneos, e para evitar qualquer risco para ela e o bebê, nas duas gestações, teve que tomar injeções diárias de anticoagulante.

Por debater o tema abertamente nas suas redes sociais, a artista passou a ser uma espécie de conselheira de gestantes e ‘tentantes’

Por debater o tema abertamente nas suas redes sociais, a artista passou a ser uma espécie de conselheira de gestantes e ‘tentantes’. “O objetivo era exatamente esse. Abordar o assunto para que chegasse ao maior número de mulheres. Informação é poder! E desde então converso muito sobre maternidade no meu insta, respondo muitas mulheres através do meu direct e isso acabou me aproximando ainda mais das minhas seguidoras”.