TFSports Anuncia Calendário de 2024: Mais de 2,3 Mil Iniciativas no Foco do Bem-Estar

Consolidando-se como uma das maiores plataformas esportivas, TFSports revela ambicioso plano para o próximo ano

Consolidando-se como uma potência no cenário esportivo nacional, a TFSports anunciou seu aguardado calendário para o ano de 2024. Com mais de 2,3 mil iniciativas previstas, a plataforma que promove e integra eventos e experiências de bem-estar da Track&Field demonstra seu compromisso em atender à crescente demanda por um estilo de vida ativo e saudável.

O CEO da TFSports, Fred Wagner, compartilhou a notável expansão da plataforma, revelando que o último trimestre registrou uma conexão de mais de 540 mil usuários e uma base de mais de 5,7 mil treinadores. “As pessoas estão buscando ativamente um estilo de vida mais saudável, e isso é exatamente o nosso objetivo principal”, afirmou Wagner.

Destacando-se no calendário está o Santander Track&Field Run Series, que comemora duas décadas como o maior circuito de corridas de rua da América Latina. Com 75 etapas confirmadas, incluindo provas em destinos paradisíacos, o circuito promete experiências únicas para os corredores, começando em São Paulo, na etapa Vila Nova Conceição, em 14 de janeiro.

Além disso, o Track&Field Open Beach Tennis segue a onda de crescimento do esporte no país, expandindo-se de 35 etapas em 2023 para 53 em 2024. O calendário inclui locais inéditos, como Bertioga (SP), e cidades como Londrina e Florianópolis devido ao sucesso da competição.

Para aqueles que buscam atividades online, o projeto Continue em Movimento oferecerá mais de 1,7 mil atividades, incluindo aulas ao vivo gratuitas ministradas por treinadores parceiros por meio do aplicativo TFSports. Já o Track&Field Experience, focado na importância do esporte para o bem-estar, contará com pelo menos 500 edições e mais de 45 modalidades, estabelecendo parcerias com franqueados em todo o território nacional.

Com iniciativas diversificadas e um compromisso sólido com o bem-estar, a TFSports promete tornar o ano de 2024 memorável para os entusiastas do esporte e do estilo de vida ativo no Brasil.

