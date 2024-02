Terapeuta especialista em autoestima explica como deixar relacionamentos abusivos e dependência emocional

“Trago seu amor-próprio de volta” é o lema da psicanalista e consteladora, Charlene Avelino, que depois de viver um relacionamento abusivo, ressignificou sua vida e hoje ajuda mulheres a se libertarem

Em um mundo onde os relacionamentos deveriam ser fontes de apoio e crescimento mútuo, muitas vezes se tornam palcos de dor e desespero. É nesse cenário complexo que a psicanalista e consteladora Charlene Avelino, surge como uma guia, uma voz de esperança para aquelas que perderam o rumo de si mesmas nos labirintos dos relacionamentos abusivos e da dependência emocional.

“Trago seu amor-próprio de volta” é mais do que um lema, é um compromisso de resgate da dignidade e da autoestima perdidas em meio ao caos das relações tóxicas. Charlene, com sua experiência e empatia, mergulha na essência dessas questões, desvendando os nós emocionais que aprisionam seus pacientes em ciclos de sofrimento e desesperança.

Em uma análise crua da realidade, Charlene revela que 8 em cada 10 de seus pacientes femininos enfrentam ou enfrentaram relacionamentos abusivos. Essa estatística alarmante ressalta a urgência de seu trabalho e a necessidade premente de reconstrução do eu interior. Ela destaca que o abuso não se limita apenas à esfera física, mas também se manifesta de maneiras insidiosas, como manipulação, humilhação e controle psicológico.

A própria jornada pessoal de Charlene serve como inspiração e exemplo de superação. Ao compartilhar sua experiência de dependência emocional e abuso, ela oferece um vislumbre da escuridão que muitos enfrentam. Sua coragem em confrontar os fantasmas do passado e buscar ajuda profissional é um testemunho eloquente da possibilidade de transformação e cura.

“Antes de me tornar psicanalista voltada para o nicho de relacionamento, em boa parte dos meus relacionamentos amorosos eu desenvolvia a dependência emocional, passava a viver em função do meu namorado, vivia a vida dele. Mas em um relacionamento específico, encontrei um abusador, que usava da manipulação e humilhação, ele me convencia de coisas que em hipótese alguma hoje eu aceitaria”, revela a especialista.

Ao investigar as raízes da dependência emocional, Charlene ressalta a influência crucial da família na formação de padrões de relacionamento. Sua abordagem holística busca não apenas tratar os sintomas, mas também identificar e desmantelar as estruturas subjacentes que perpetuam o ciclo de dor e sofrimento.

“Mas eu não sabia dizer não, por medo de perdê-lo. E quando houve o término, eu perdi o chão, eu me senti perdida, me sentia um lixo, sentia que a culpa do término era minha. Foi um sofrimento gigantesco. Com o tempo, esse sofrimento foi amenizando e eu fui aceitando o término. Mesmo assim, ainda me sentia culpada, por não ter dado certo. E daí pra frente, minha vida amorosa desandou”, disse a psicanalista.

Por meio de sua prática, Charlene oferece uma mensagem de esperança e empoderamento. Ela mostra que é possível romper com o passado e construir relacionamentos saudáveis baseados no amor-próprio e no respeito mútuo. Seu trabalho não apenas transforma vidas individualmente, mas também lança uma luz sobre questões sociais mais amplas, incentivando uma mudança cultural em direção a relacionamentos mais equilibrados e empáticos.

“O abusador saiu da minha vida, mas ele deixou muitas marcas. Ele deixou tantos traumas que passei a ter medo de me envolver com outras pessoas. Até que é um momento da minha vida, eu me obriguei a sair dessa situação, mas eu não ia conseguir sozinha. Foi onde procurei ajuda profissional, pois primeiramente eu precisava entender a raiz da minha dependência emocional, onde foi analisado o meu histórico familiar”, explica.

Em um mundo onde as cicatrizes emocionais são muitas vezes ignoradas ou minimizadas, Charlene afirma que é preciso focar em cura e renovação. Para a terapeuta, é fundamental que as pessoas tomem atitudes para redescobrir o amor-próprio perdido e trilhar o caminho em direção à libertação emocional e à mudança de vida.

“Na infância e na adolescência, a principal influência que um ser humano pode ter é a da família. Aprendemos a ser no mundo observando como os outros são. Nossos pais exercem grande influência no início de nossas vidas, mas isso não significa que devemos continuar sendo o resultado deles, se isso não faz sentido para a sua vida. Talvez se eu não tivesse tido ajuda de um profissional na época, para me ajudar a identificar esses padrões, eu estaria repetindo as mesmas situações, ou até piores”, conclui a especialista que reforça a importância de entender a situação e pedir ajuda para pôr fim ao ciclo de relacionamentos abusivos e dependência emocional.