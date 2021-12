”Tenho os melhores fãs do mundo”, declara ex-peoa, Dayane Mello

Os fãs distribuíram flores na Avenida Paulista em São Paulo (SP) e deixou a ex peoa emocionada e agradecida pelo grupo de fãs que conquistou

Os fãs da modelo, empresária e ex-Fazenda, Dayane Mello, surpreenderam e se uniram em uma ação em prol da gentileza. Um grupo de fãs distribuiu 500 rosas na Avenida Paulista para as mulheres que ali passassem com a frase da influenciadora: “Se o mundo fosse comandado por mulheres, teria menos tristeza e maldade”.



Os fãs da modelo surpreenderam e se uniram em uma ação em prol da gentileza

“Uma forma que vimos em espalhar carinho, amor e parabenizar todas mulheres fortes nessa reta final do ano, ano que não foi fácil, e que além de perdas terríveis, tivemos o aumento de casos de violência contra as mulheres. Elas que já lutam contra esse vírus, tinha também que desafiar a violência de seus agressores, vivida diariamente dentro das suas casas!”, conta Viliane Estrela, fã e idealizadora da ação.



A catarinense conta com a ajuda dos fãs fiéis e engajados



A ex-reality comentou sobre a ação e a frase escolhida: “Fiquei emocionada com todo esse projeto e mobilização. Quem me acompanha sabe o quanto eu já sofri com o machismo, e essa frase significa exatamente isso, nos fortalecer para manter e seguir na luta diária. Fiquei muito orgulhosa e lisonjeada por essa mobilização. Tenho os melhores fãs do mundo e quero continuar servindo como um fio condutor de boas ações”.

Dayane Mello

Com 1,2 milhões de seguidores no Instagram (@dayanemelloreal) e 82 mil no Twitter (@daymelloreal), a catarinense conta com a ajuda dos fãs fiéis e engajados, que fazem com que seu nome esteja frequentemente entre os assuntos mais comentados das redes sociais.