‘Tenho medo de estar ao lado de um homem’, diz Vanessa Lopes sobre fama

Vanessa Lopes foi a convidada de Maurício Meirelles no quadro Achismos, programa de seu canal do Youtube. A menina que ficou conhecida na pandemia por fazer dancinhas no TikTok e se tonou umas das tiktokers mais famosas do país abriu o coração para o apresentador sobre a fama repentina:



“Não posso estar perto de nenhum cara que a pessoa já fala que estou pegando, isso me incomoda. Eu não gosto de estar a polêmica. Aprendi a lidar, mas cria ansiedade. Minha dica é: nunca olhe comentários em sites de fofoca, mas eu sempre olho. Hoje em dia me sinto mais forte para olhar. Não posso deixar de viver por causa.

A influencer falou ainda sobre os boatos de que teria ficado com Gabriel Medina:

“Eu nunca fiquei na minha vida, disse que era mentira. Acordei sem entender nada. Tive que ir ao story desmentir. Tenho medo de estar ao lado de homem por causa disso”.

Vanessa também falou sobre a grana que ganha na internet e sua independência financeira:

“Diferente do youtube, TikTok não é monetizado. Fazendo live você pode ganhar presente. A gente ganha com publicidade. As pessoas pagam para gente dançar, para gente falar de creme de bumbum. Quando comecei a trabalhar com internet, comecei a ter minha independência financeira. Pago minhas contas, meu apartamento, em São Paulo. Quando pensei em me mudar não quis me mudar completamente. Mas posso dizer que tenho minha independência financeira, não dependo mais do meu pai”.



Assista a entrevista completa e veja dicas de Vanessa Lopes para ficar milionária na internet: